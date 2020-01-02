للرجيم.. تعلمي طريقة عمل طاجن الشوفان باللبن في الفرن

نشعر أحيانا بالملل من تناول نفس الاطعمة خلال اتباع نظام غذائي صحي أو أثناء عمل الرجيم و الدايت، وقد نريد تناول أطعمة مختلفة، ومبتكرة، وفيما يلي ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي الهندي سنقدم لكم وجبة مثالية ولذيذة، ومناسبة للرجيم وهي طريقة عمل طاجن الشوفان باللبن في الفرن.



وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ: 20 دقيقة

الكمية: لشخص واحد



ويمكن لطاجن الشوفان باللبن ان يكون وجبة مثالية وممتازة أثناء اتباع نظام رجيم، وذلك لأنه وجبة لا تحمل الكثير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنها مشبعة ومغذية للغاية، وذلك لما تحتويه من مكونات مفيدة ومشبعة، وإليكم طريقة عمل طاجن الشوفان باللبن في الفرن بالتفصيل..



طريقة عمل طاجن الشوفان باللبن في الفرن:



مقادير طاجن الشوفان باللبن:



5 معالق شوفان

رشه قرفه (اختياري)

رشة جوز الهند

رشة فانيليا

معلقة عسل ابيض

كوب من اللبن خالي الدسم



طريقة عمل طاجن الشوفان باللبن في الفرن:



1- تقلبيهم كل المكونات على بعضهم البعض في طاجن يمكن وضعه في الفرن.

2- قم بوضع اللبن إلى ان يغطي الشوفان ببضع سنتيمترات.

3- قم بوضع الطاجت في الفرن.

4- قم بإضفاء الفرن، وتشغيل الشواية ليأخذ وجة الطاجن لون ذهبي جميل.