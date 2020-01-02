عاجل | تامر حسني يتصدر تويتر بعد تسريب الفلوس | تفاصيل

تصدر الفنان تامر حسنى موقع التغريدات العالمى تويتر بعد تسريب فيلمه الجديد "الفلوس" عبر بعض المواقع الالكترونية.



وحقق فيلم "الفلوس" خلال 4 أيام إيرادات تصل إلى ٨ ملايين ونصف المليون جنيه داخل مصر و٣٠ مليونا في جميع سينمات الوطن العربي ليصل إجمالي الإيرادات إلى ٣٨ مليون جنيه.



تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".