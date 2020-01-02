سيرين عبد النور عن نجوى قاسم: وفاتها فضحت الناس

نشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمى تويتر ، صورة للاعلامية الراحلة نجوى قاسم.



وعلقت عليها : "وفاة وموت نجوى قاسم اليوم فضح الناس يللي ماتت قلوبها وضميرها وين راحت الإنسانية ؟؟؟ كمية الحقد لا توصف على تويتر !! بيفتخروا بترجمة الشر بكلماتهن ما بتعرفوا تترحموا حتى على الميت !!! انتو مين ؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الله يرحمها ويصبر أهلها".



وتوفيت الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، اليوم الخميس، بمنزلها في دبي.



ودشن عدد من رواد واقع التواصل الاجتماعى تويتر في مصر والدول العربية هاشتاج #نجوي_القاسم ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا .