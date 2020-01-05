كارثة .. نقص هذا الفيتامين فى الجسم يسبب العمى

يخشى الجميع من العمى حيث يحرم الإنسان من رؤية الأشياء من حوله ويعيق حركته خاصة عند السير فى الشارع أو الانتقال من مكان لآخر ويحرمه من التمتع بالنظر للأشياء الجميلة كالمناظر الطبيعية بل ويحرمه من العمل فى مهن معينة.





أسباب العمى متعددة منها ما يصيب الإنسان منذ اللحظات الأولى في حياته وقد ترجع لعوامل جينية أو مشاكل الحمل أو أسباب مكتسبة كالتعرض لحادث.





ولكن من غير المتعارف عليه لعدد كبير من الناس أن الطعام يلعب دور فى إصابة الإنسان بالعمى إلا أن موقع "healthline" أكد أن نقص فيتامين E والمعروف باسم فيتامين ه يعرض الإنسان للإصابة بمشاكل النظر بل قد تصل العمى.





وأرجع الموقع سبب ارتباط فيتامين هـ بالإصابة بالعمى لأن فيتامين هـ مجموعة من مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون والتي تحمي الأحماض الدهنية من الأكسدة الضارة "التلف" وشبكية العين تحتوي على نسبة عالية من هذه الأحماض الدهنية مما يجعلها بحاجة لكميات كافية من فيتامين هـ لحمايتها من التلف.



