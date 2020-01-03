بين إثارة الجدل وكشف الحقيقة.. القصة الكاملة لـ رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك



عقب مباراة الزمالك واسوان أمس الخميس، وافق المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون على منح فرجاني ساسي اجاوة لمدة 48 ساعة من اجل السفر الي تونس للأطمئنان على اسرته، خاصة وان اللاعب لن يشارك في مواجهة طنطا المقبلة لحصوله على الانذار الثالث، وذلك عقب الحصول على موافقة المشرف العام على الكرة أمير مرتضى.



فرجاني ساسي يثير الجدل:



وفوجئ صباح اليوم الجمعة جماهير نادي الزمالك بان اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي تابع الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي، وهي التي اثارت الجدل مع ربط البعض برغبة المدير الفني للفريق السعودي السويسري كريستيان جروس في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأشار البعض إلى أن جروس يبحث عن لاعب وسط ملعب ليضمه الي كتيبه لاعبيه في اهلي جدة، وانه على علاقة طيبة بفرجاني ساسي ويرغب في ان ينضم الي نادي اهلي جدة قادمًا من نادي الزمالك.



الزمالك يرد على أزمة فرجاني ساسي:



ومن جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقفهم من ازمة فرجاني الساسي، حيث اكد المصدر أن سفر اللاعب لا يمثل قلق لهم نهائيًا بسبب حصوله على مستحقاته في مواعيدها وعدم وجود أي مشكلة قانونية.



وأشار المصدر إلى أن فرجاني حال رحيله عن الزمالك سيكون بإرادة النادي في ظل وجود عرض سعودي رسمي له.



اتحاد جدة يحسم الجدل حول ضم فرجاني ساسي:



ونفى محمد حبشى وكيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادي أهلى جدة السعودى ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن رغبة النادي السعودي فى التعاقد مع الدولي التونسي فرجانى ساسىي.



قال محمد حبشى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد غن جروس لا يرغب فى التعاقد مع فرجانى ساسى لأن الفريق لا يحتاج إلى مركزه ويحتاج إلى لاعب فى مركز صناعة اللعب .

عاشت جماهير نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك وسط انباء رحيل نجم فريق الكرة القدم الأول فرجاني ساسي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.يمر نادي الزمالك بحالة فنية وادارية ليست جيدة، ادت الي خروج عدد من الانباء حول رغبة بعض اللاعبين في الرحيل عن القلعة البيضاء منهم فرجاني ساسي، خاصة بعدما رحل مواطنه حمدي النقاز منذ فترة بعدما فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك.