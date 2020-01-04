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أخبار العالم

التحالف الدولي ينفي مسئوليته عن ضربة جوية شمال بغداد

السبت 04/يناير/2020 - 07:50 ص
الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش نفيه تنفيذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في الأيام القليلة الماضية.

وشن الطيران الأمريكي غارة جوية فجر اليوم السبت، على سيارتين للحشد الشعبي قرب ملعب التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، أوقعت 6 قتلى وعددا من الجرحى حسب التلفزيون العراقي.

وأعلن التلفزيون أنه "تم استهداف آليات تضم قادة في الحشد الشعبي في التاجي شمال بغداد"، كما تحدث عن "حصول ضربة جوية ثانية ضد أهداف للحشد الشعبي في بغداد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عراقي قوله "استشهد 6 أشخاص جراء ضربات جوية استهدفت قافلة للحشد الشعبي شمال بغداد".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن "غارة أمريكية استهدفت سيارات تتواجد فيها شخصيات وقيادات عراقية شمال بغداد".

لكن الحشد الشعبي نفى أن تكون الغارة قد استهدفت القادة الذين تم تداول أسمائهم (شبل الزيدي، حامد الجزائري، ورائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.
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