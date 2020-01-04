متصدر مجموعة القاهرة.. سيراميكا كليوباترا يفوز على جمهورية شبين بدوري القسم الثاني

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا صعبا على منافسه جمهورية شبين بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة



وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد غنيم من ضربة جزاء بعد سيل من الهجمات والفرص الضائعة لهجوم كليوباترا أمام صمود دفاعات جمهورية شبين.



وفي الشوط الثاني نجح لاعبو سيراميكا كليوباترا في السيطرة على الكرة وامتلاك الاستحواذ وإبعاد مهاجمو جمهورية شبين عن مرماهم للحفاظ على التقدم .



وبهذه النتيجة يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، برصيد 27 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن فريق القناة صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد جمهورية شبين عند النقطة 14 محتلا المركز السادس .