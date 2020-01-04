ننشر طاقم حكام مباراة الزمالك وطنطا.. غدا





ويعاون الحكم الدولي ابراهيم نورالدين الثنائى هاني خيرى وشريف عبدالله ومحمد محمود حكما رابعا.



وطالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بإستقدام حكام أجانب ورفض التعامل مع لجنة الحكام الحالية برئاسة جمال الغندور.



يذكر أن لجنة الحكام قررت تعيين الحكم الدولى محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وأف سي مصر وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساء غد الأحد.

قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور تعيين الحكم الدولي ابراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك وطنطا المقرر إقامتها فى تمام الساعة الخامسة غدا الأحد فى إطار الجولة الثانية عشر بالدورى الممتاز.كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أعلنت رفض الإستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات الدورى المحلى المتبقية من عمر المسابقة.