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حوادث

مقتل 7 من عائلة واحدة.. فريق من النيابة يعاين مسرح جريمة كفر الدوار

الأحد 05/يناير/2020 - 01:07 م
معاينة الجثث بكفر
معاينة الجثث بكفر الدوار
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جمالات الدمنهوري
كشفت المعاينة الأولية لضحايا حادث مذبحة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن وجود جرح قطعي برقبة المجني عليه " ح.س.أ" 39 عامًا، أثناء الفحص والمعاينة الاجهزة الأمنية ووجود طعنات متفرقة بأنحاء الجسم بباقي الضحايا، بالإضافة لوجود حريق بالجثث.

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، لموقع حادث العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية " على "، صباح اليوم الأحد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وانتقل على الفور قيادات المديرية، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة" ح.س.أ" 39 عامًا، وزوجته "ر.م.ش"، وأنجاله"ع، م،ع،م"، " زينب.م.ع" 67 عامًا، والدة المجني عليه الأول.

وعلي الفور وجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كلاً من العقيد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
مقتل 7 من عائلة واحدة.. فريق من النيابة يعاين مسرح جريمة كفر الدوار
مقتل 7 من عائلة واحدة.. فريق من النيابة يعاين مسرح جريمة كفر الدوار
مقتل 7 من عائلة واحدة.. فريق من النيابة يعاين مسرح جريمة كفر الدوار
مقتل 7 من عائلة واحدة.. فريق من النيابة يعاين مسرح جريمة كفر الدوار
مقتل 7 من عائلة واحدة.. فريق من النيابة يعاين مسرح جريمة كفر الدوار
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