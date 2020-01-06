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تعليم

رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:51 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي و عمرو السيد
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الرسائل للطلاب خلال كلمته في اللقاء الطلابي المفتوح والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بحضور دجوركاييف، وأحمد حسام ميدو، ولورا جورج، وكليمنتين توري.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن اللاعب الافريقي استطاع ان يجمع بين القوة البدنية والعقلية الأوروبية، وأن اللاعب الافريقي احد اهم اركان أي فريق اوروبي، مؤكدًا أن افريقيا تستطيع أن تقدم للعالم الكثير وقدمت الكثير في كرة القدم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة للطلاب أن كرة القدم وغيرها من الألعاب تساعدنا على التفرقة بين المنافسة والصراع أو الحرب، لأن النفس البشرية لها نوازع تدعو للحرب والقتال، ولكن كرة القدم تستطيع أن تحولها إلى منافسة خاضعة لقواعد وأخلاقيات، موجهًا الطلاب بأن يقرأوا الميثاق الاخلاقي الخاص بالفيفا وأن يستفادوا منه.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، ان نجاح اللاعب الفرد لايتم إلا من خلال الفريق، مؤكدًا أنه لايوجد لاعب واحد قادر على انهاء المنافسة. قائلا للطلاب: لو خسرت الماتش لازم تستعد للقادم ولو خسرت امتحان لازم تستعد للامتحان القادم.

ودعا رئيس جامعة القاهرة ، طلاب جامعة القاهرة إلى التمسك بالاصرار وعدم اليأس ومواصلة المنافسة، مؤكدا ضرورة النظر الى الامام بإستمرار وعدم النظر الى الخلف، لتجنب خسارة المستقبل سواء في الدراسة او العمل، لأن البقاء للأصلح وهو القادر على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة ، باللاعب محمد صلاح، لأنه يعمل على تطوير نفسه بإستمرار ولا يلتفت لما حوله من معارك جانبية، قائلا: "الملتفت لا يصل".

واكد رئيس جامعة القاهرة ، أن افريقيا استطاعت أن تقدم للعالم اسهامًا حقيقيًا في كرة القدم وتستطيع ان تقدم اسهامات حقيقة أكثر في مجالات أخرى وتستطيع ان تعلم العالم لانها أصل العالم.
رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة
رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة
رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة
رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة
رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة
رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة
رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة
رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة
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