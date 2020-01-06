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ثقافة

6 شعراء يتنافسون في مسابقة شاعر المليون..غدا

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:04 م
مسابقة شاعر المليون
مسابقة شاعر المليون
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محمد مندور
تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء، ثالث حلقات البث المباشر من مسابقة وبرنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، ويشارك في الحلقة ستة شعراء، وذلك في مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، حمد السعيد، وسلطان العميمي، خلال الحلقة الثالثة من البرنامج، بالشعراء الست والذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية التي تشهد حضورًا لافتًا من عشاق الشعر النبطي.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل كل من صالح محمد العنزي من السعودية بنتيجة 47 من 50، ومزيد بن جعدان الوسمي من الكويت بنتيجة 45 من 50، بقرار أعضاء لجنة التحكيم.

فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم (ناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة عُمان، عبد الرحمن شعثان القحطاني من السعودية، حمد المخلفي الحربي من السعودية، وصالح بن بركي الرشيدي من السودان)، إلى حين انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون بداية الحلقة الثالثة، حيث سيعلن مقدمي البرنامج حسين العامري واسمهان النقبي عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية.

يذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون 16 حلقة، ويتم تقسيمها لعدة مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة ال 48 شاعرًا ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها ستة شعراء ويتأهل منهم ثلاثة شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولًا إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات يشارك في كل منها أيضًا ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعرًا، والمرحلة الثالثة تظم 12 شاعرًا يتم تقسيمهم على أمسيتين يتأهل في نهاية كل أمسية 3 شعراء.

أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية) فيقدم الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم ويتم إعطاءهم درجات من 30 % دون استبعاد أي أحد، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع ولها 40 %، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية) يعود الشعراء الست ليقدموا روائعهم الشعرية أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30 %، ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لأخر أمسيتين بمجموع (60 %) بالإضافة إلى نسبة تصويت الجمهور (40 %)، ليتم ترتيب الفائزين من الأول إلى السادس.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون وبيرق الشعر ومبلغ 5 ملايين درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 4 ملايين درهم، والثالث على 3 ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم، والسادس على 600 ألف درهم.
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