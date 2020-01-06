هاني أبو ريدة يصل الأهرامات لـ حضور مباراة أساطير أفريقيا

وصل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إلى سفح الأهرامات لحضور مباراة اساطير أفريقيا أمام أساطير العالم.



يأتي ذلك في إطار استعدادات مصر لتنظيم حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للإعلان الدستوري عن جوائز " الأفضل " في 2019 غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا.



كما ستقام مباراة استعراضية لأساطير كرة القدم في العالم عصر اليوم الاثنين بسفح الأهرامات بحضور عدد من السادة المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الإفريقية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



ويضم الفريق الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحاتة ، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".



والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، احمد حسام ميدو، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.