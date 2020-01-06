AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني أبو ريدة يصل الأهرامات لـ حضور مباراة أساطير أفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:57 م
المهندس هاني ابوريدة،
المهندس هاني ابوريدة،
Advertisements
نور عادل
وصل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إلى سفح الأهرامات لحضور مباراة اساطير أفريقيا أمام أساطير العالم.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مصر لتنظيم حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للإعلان الدستوري عن جوائز " الأفضل " في 2019 غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا.

كما ستقام مباراة استعراضية لأساطير كرة القدم في العالم عصر اليوم الاثنين بسفح الأهرامات بحضور عدد من السادة المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الإفريقية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويضم الفريق الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحاتة ، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".

والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، احمد حسام ميدو، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وائل جمعة يعلن مشاركته في مباراة أساطير العالم تحت سفح الأهرامات

وزير الرياضة يشهد مباراة أساطير كرة القدم بسفح الأهرامات غدا

حسن شحاتة مدربًا | تفاصيل مباراة نجوم العالم بـ سفح الأهرامات اليوم

استنفار أمني بالمنطقة الأثرية قبل مباراة أساطير كرة القدم بسفح الأهرامات

لقاء حواري بين طلاب جامعة القاهرة وأساطير كرة القدم .. صور

الداخلية فى يوم.. 3 تجار مخدرات يغسـلون 10 ملايين جنيه.. ضبط 21 طن أعلافًا مجهولة بمصنع في الإسكندرية

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن الساعات الأولى لـ هروب كارلوس غصن

بإطلالة ملفتة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

وش السعد.. تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

فى عيد ميلاد نجوى فؤاد.. تزوجت 12 مرة.. وتعرضت للضرب في حفل زفاف ابنة جمال عبد الناصر

من اليوم .. الأرصاد: موجة صقيع تضرب البلاد حتى الجمعة | فيديو

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل ازارو.. انسحاب الاهلي من صفقة اليكي.. صدمة للزمالك بسبب الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد

بسبب هوسه بألعاب الفيديو.. مراهق ينقذ حياة عائلته من حريق نشب بالمنزل

ملابس جريئة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل مع والدتها.. شاهد