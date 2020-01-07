محمد حجازي: البحر الأحمر مليء بالثروات وأهم النطاقات الاستراتيجية لمصر

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقا على توقيع مصر على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلقة على البحر الأحمر وخليج عدن، إن المنطقة بها حالة توتر شديد وتدخل أجنبي.



وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن البحر الأحمر أحد أهم النطاقات الاستراتيجية إلى مصر.



وتابع محمد حجازي:" البحر الأحمر مليء بالثروات والمدخل المباشر لقناة السويس عبر مضيق باب المندب، ونحن أولى بتحمل مسؤولية أمن البحر الأحمر كدول عربية وأفريقية مطلة عليه".



وأكمل محمد حجازي:" البحر الأحمر غني بالثروات وهناك بعد استراتيجي وأمني وعسكري واقتصادي كي تكون الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن صاحبة الكلمة الأولى في أي تعاون ويعزز من العلاقات بين الدول المطلة على البحر الأحمر".

