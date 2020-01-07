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سمير فرج: المناورات المصرية الأخيرة رسالة ردع معنوي وعسكري.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:29 ص
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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إبراهيم القادري
قال سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن الاتفاق الذى تم بين حكومة السراج في ليبيا وبين أردوغان، أزعج كافة القوى السياسية في مصر، كما أن الرئيس السيسي في الفترة السابقة قام بالاتصال بكافة القوى السياسية على مستوى العالم.

وأضاف "سمير فرج" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناة"اون أى"، أن آخر الشهر سيعقد مؤتمر في ألمانيا بخصوص ليبيا كما أن أهم هذه الاتصالات هو اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إيطاليا بسبب تحيزها لحكومة السراج، ولكن بعد اتصال الرئيس قامت إيطاليا برفض اأى تدخلات عسكرية تركيا في ليبيا، وهذا إن دل يدل على الجهود التي يقوم بها الرئيس لصالح الشعب الليبي.

وأوضح "سمير فرج" أن القوات المسلحة المصرية قامت بعمل مناورات عسكرية على مدار الأيام السابقة وهذه رسالة ردع معنوى وردع عسكرى وتدل على استعداد الجيش المصرى لأى تدخلات في المنطقة كما أن مصر تقوم ببذل جهود سياسية على أعلى مستوى.

وتابع"سمير فرج" أن تواجد رئيس الأركان أثناء المناورات هذا يدل على جدية الاستعداد القتالي للقوات المسلحة وبالأخص القوات البحرية التي من الممكن أن توكل إليها مهام في هذا الاتجاه كما أن القتال في المدن من أصعب العمليات القتالية لوجود مدنيين داخل هذه المدن.

ونوه "سمير فرج" إلى أن معركة طرابلس أخذت كثيرا من الوقت بسبب تواجد مدنيين في العاصمة، كما ان طرابلس هي الهدف الأخير للقضاء على كل العناصر الإرهابية في ليبيا والقضاء على المرتزقة الذي يقوم أردوغان بإرسالهم.
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