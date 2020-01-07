ينتقل بالاتصال المباشر.. أعراض تنذر بوجود القمل عند الأطفال

"القمل"هو حشرات صغيرة تتغذى على الدم البشري من خلال فروة الرأس، غالبًا ما يصيب القمل الأطفال بـ مرض التهاب القزحية التآكلي، وينتقل القمل بالاتصال المباشر من شعر طفل إلى شعر طفل آخر.



ولا يعد وجود ال​​قمل دليلا على قلة النظافة الشخصية أو بيئة معيشية غير نظيفة؛ حيث أن القمل لا يحمل الأمراض المعدية البكتيرية أو الفيروسية، ويمكن لبعض الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية أن تخلص الطفل من القمل.



ومن المهم اتباع تعليمات العلاج بعناية لكي يتخلص الطفل من القمل نهائيا والبيض الذي يتركه على بصيلات الشعر، حيث أن هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساهم في قتل القمل.



وهناك العديد من الأعراض التي قد تشير بإصابة طفلك بالقمل، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة، وفقا لما جاء في صحيفة "مايوكلينك" الطبي، ما يلي:



1- حكة شديدة في فروة الرأس، وعلى العنق، والأذنين.



2-عدم الشعور بالراحة خلال النوم أو ممارسة أي نشاطات.



3- وجود نتوءات حمراء صغيرة على فروة الرأس، والرقبة، والكتفين.



4- بيض القمل (الصئبان) على خصل الشعر، ويشبه الصئبان براعم الصفصاف الصغيرة. قد تخلط بين الصئبان وقشرة الرأس، ولكن على عكس قشرة الرأس، لا يمكن نزعه بسهولة من الشعر.



5- وجود القمل في فروة الرأس، أو الجسم، أو الملابس.



وتعتبر الحكة هو أول رد فعل تحسسي لوجود القمل، حيث عندما يصاب الطفل للمرة الأولى قد لا يشعر بالحكة لمدة تتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع بعد الإصابة.



ويمكن للقمل ان يكون مرئيا ولكن يصعب تحديد موعة، وذلك لأنه صغير الحجم، ويهرب من الضوء بسرعة كبيرة، ولكن يمكن تحديد مكان وجود القمل بعد انتشاره من منطقة وراء الأذنين وشعر الرقبة، حيث أنه في من السهل تحديد مواقع النمل في المنطقة التي لا يكثر بها انبات الشعر.



وتشير الدراسات إلى أن العديد من الأطفال قد عولجوا من قمل الرأس بالأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، أو العلاجات المنزلية، والتي يمكن ان تمنع من انتشارها مع تكرار الوصفات مرة أو مرتين كل اسبوع للقضاء على بيوض القمل نهائيا.