تحركات عربية وعالمية لوقف الغزو التركي على ليبيا.. وتأزم الأوضاع في العراق.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على العديد من الموضوعات ذات الاهتمام بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، وكذلك الموضوعات التي اهتمت بالشأن المصري.



البداية من صحيفة "البيان"، حيث وصف مسئولون وخبراء بالقطاع السياحي استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول إلى الإمارات لمدة 5 سنوات لجميع الجنسيات بالفتح السياحي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة للقطاع في الإمارات.



وأضافوا أن الخطوة ستعزز وتدعم السياحة في الدولة لجميع الجنسيات بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.



وحول الأزمة الليبية، أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتفقا خلال لقاء في الرياض على رفض التصعيد التركي في ليبيا.



وصرح الناطق باسم الخارجية، أحمد حافظ، بأن الوزيرين "أكدا عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من علاقات وطيدة، كما بحثا سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون المُشترك ودفعها إلى آفاق أرحب".



فيما سيطر الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) بالكامل في ظل انهيار سريع لميليشيات حكومة فايز السراج التي ينتمي أغلبها لمدينة مصراتة.



ومن اليمن، بعد أيام من تهديدهم بإعلان الحرب على القوات المشتركة، التي حررت الساحل الغربي بدأت قيادات الإخوان، التي تتحكم بقيادة محور محافظة تعز العسكري، بحشد المئات من المقاتلين في معسكر تموله تركيا في مديرية جبل حبشي، تمهيدًا لاقتحام منطقة الحجرية والسيطرة على اللواء 35 بعد اغتيال قائده عدنان الحمادي.



ومن العراق، تواجه القوات الأمريكية خطر الانسحاب قسرًا من العراق للمرة الثانية خلال عقد، بعد دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى طلب خروج القوات الأمريكية من البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو هدى المهندس، في ضربة أمريكية في بغداد، إلا أن القرار يواجه معارضة خارج البرلمان، من العرب السنة، وحذرًا من الأكراد، وكلا المكونين امتنع عن التصويت على مشروع القرار في البرلمان، خشية أن يؤدي ذلك إلى هيمنة إيرانية كاملة على العراق، وانهيار التوازن الهش للقوى في العراق بين إيران وأمريكا.



وعربيا، اعتبرت الإمارات الإعلان عن تأسيس "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" خطوة تعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويضم المجلس مصر والسعودية والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا واليمن والأردن.



ودوليا، قال مسئول أمريكي إن الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الخميس.



وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني في مؤتمر صحفي في بنغازي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن رسميًا تطهير مدينة سرت والسيطرة عليها من الجماعات الإرهابية والمجرمين.



وتواصل تركيا مساعيها الحثيثة لحشد الدعم لتدخلها المرفوض إقليميًا ودوليًا في ليبيا، وسط تقارير متطابقة عن فشل مساعي أنقرة لاستمالة دول المغرب العربي ومنها الجزائر، التي وصلها رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، على رأس وفد رفيع المستوى، لإجراء مباحثات حول تطورات الوضع في ليبيا.



وتزامن وصول "السراج" مع إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو توجهه إلى الجزائر في زيارة عمل تستغرق يومين، بينما تستضيف مصر غدًا، الأربعاء، اجتماعًا وزاريًا تنسيقيًا، يضم بالإضافة إلى مصر وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي.



كما أعلن البرلمان التونسي أنه طلب سماع الرئيس قيس سعيد بشأن الموقف الرسمي للدولة بشأن تطورات النزاع في ليبيا، لا سيما مع تحرك الجيش التركي، لمعاضدة حكومة الوفاق في طرابلس.



ومن صحيفة "الاتحاد"، قال المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إنه مستعد للإدلاء بشهادته في قضية عزل الرئيس الأمريكي إذا أمر مجلس الشيوخ رسميًا بذلك.



وأوضح عبر "تويتر": "إذا تنبى مجلس الشيوخ أمرًا بالحصول على شهادتي، سأكون مستعدًا للشهادة".