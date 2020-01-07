تلف خلايا الكبد أخطرها.. 4 أضرار لـ تناول كعك العيد

تناول نوع من واحد من الطعام بكثرة يؤدي إلى مشكلات صحية، وتزامنًا مع عيد الميلاد المجيد 7 يناير، يتناول الكثير من الأشخاص الكعك والبسكويت بكثرة، وذلك يضر بصحة الجهاز الهضمي وبعض الإفرازات.
يستعرض موقع "boldsky" أضرار تناول الكعك والبسكويت بكثرة:
- الإصابة بتقلصات في المعدة، مع التشنجات المزمنة.
- تناول الكعك على الريق يصيب الشخص بالحموضة والإسهال مع وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي، وذلك بعد تناوله بساعة على الأقل.
- كما أنه يزيد من الوزن بشكل سريع نتيجة لوجود الكثير من السكريات الدهون.
- ومن أخطر الأمراض التي تصيب الشخص بسبب تناول الكعك هو تلف خلايا الكبد.
يستعرض موقع "boldsky" أضرار تناول الكعك والبسكويت بكثرة:
- الإصابة بتقلصات في المعدة، مع التشنجات المزمنة.
- تناول الكعك على الريق يصيب الشخص بالحموضة والإسهال مع وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي، وذلك بعد تناوله بساعة على الأقل.
- كما أنه يزيد من الوزن بشكل سريع نتيجة لوجود الكثير من السكريات الدهون.
- ومن أخطر الأمراض التي تصيب الشخص بسبب تناول الكعك هو تلف خلايا الكبد.