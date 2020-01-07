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مرأة

تلف خلايا الكبد أخطرها.. 4 أضرار لـ تناول كعك العيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:32 ص
كعك العيد
كعك العيد
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حياة عبد العزيز
تناول نوع من واحد من الطعام بكثرة يؤدي إلى مشكلات صحية، وتزامنًا مع عيد الميلاد المجيد 7 يناير، يتناول الكثير من الأشخاص الكعك والبسكويت بكثرة، وذلك يضر بصحة الجهاز الهضمي وبعض الإفرازات.

يستعرض موقع "boldsky" أضرار تناول الكعك والبسكويت بكثرة:

- الإصابة بتقلصات في المعدة، مع التشنجات المزمنة.

- تناول الكعك على الريق يصيب الشخص بالحموضة والإسهال مع وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي، وذلك بعد تناوله بساعة على الأقل.

- كما أنه يزيد من الوزن بشكل سريع نتيجة لوجود الكثير من السكريات الدهون.

- ومن أخطر الأمراض التي تصيب الشخص بسبب تناول الكعك هو تلف خلايا الكبد.
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