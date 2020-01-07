قناة مصرية تنقل أحداث حفل أفضل لاعب أفريقي 2019

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة مساء اليوم لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.





ومن المقرر أن تنطلق أحداث حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019 فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعته عبر قناتى أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.





وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.





أما قائمة أفضل لاعب داخل القارة السمراء فشهدت تواجد طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب الوطني، برفقة الجزائري يوسف البلايلى نجم الترجى السابق والتونسي أنيس البدري لاعب الترجى الحالى .





وخرج السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، من القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا وضمت القائمة كلا من جمال بلماضى مدرب الجزائر وأليو سيسيه مدرب السنغال ومعين الشعبانى مدرب الترجى التونسى.





ويتنافس على أفضل لاعب إفريقى شاب كلا من المغربي أشرف حكيمى لاعب بروسيا دورتموند الألمانى والنيجيري تشوكويزى لاعب فياريال ومواطنه أوسيمين لاعب ليل الفرنسى .





ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة: أجارا نشوت (الكاميرون- فاليرينجا)، عزيزات أوشوالا (نيجيريا - برشلونة)، تيمبي كجاتلانا (جنوب أفريقيا - بكين فينيكس).



