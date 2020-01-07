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رياضة

تاكيس جونيس يعلن قائمة وادى دجلة لمواجهة سموحة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:10 م
تاكيس جونيس مدرب
تاكيس جونيس مدرب وادى دجلة
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القسم الرياضى
أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى وادى دجلة قائمة فريقه التى ستتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة سموحة غدا فى الجولة الثانية عشر بمسابقة الدورى المقرر إقامتها باستاد المكس، حيث تم نقل المباراة إليه نظرا لوجود أعمال صيانة باستاد الإسكندرية.

وجاءت القائمة كالتالي:.

محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعي، عبد الرحمن بودى، احمد سعيد، محمد هلال، اسحق يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، حسام عرفات، بوزاس فاسيليوس، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، عمرو مرعى، أحمد رمضان بيكهام، حسين ذكرى، محمد رضا.

وفكّرت إدارة وادى دجلة فى الإطاحة باليونانى تاكيس جونيس من القيادة الفنية بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق واخرها الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1، إلا أن قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقد الخواجة اليوناني والبالغ قيمته 125 ألف دولار وقف حائلا دون ذلك.
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