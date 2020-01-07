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اقتصاد

مواد البناء: الركود يجبر الشركات على خفض أسعار الحديد رغم ارتفاع البليت عالميا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:19 م
ولاء عبد الكريم
حديد
حديد
انخفضت أسعار الحديد خلال شهر يناير بنحو 200 إلى 350 جنيها للطن على الرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا بنحو 25 دولارا، إلا إن الركود أجبر الشركات لخفض أسعارها.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان المصانع لم تعلن حتى الآن أسعار شهر يناير بخلاف شركتى عز الدخيل التى أعلنت عن خفض أسعارها لتصل إلى 350 جنيها للطن ليسجل 10 آلاف و100 جنيه للطن مقارنة من ، 10 آلاف و450 جنيها للطن كذا شركة بشاى للصلب التى أعلنت عن خفض أسعارها بنحو 200 جنيه للطن ليسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن مقارنة ب10 الاف و400 جنيه للطن ارض مصنع

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انة بالرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا ارتفع ليصل إلى 425 دولارا للطن مقارنة ب400 دولار للطن إلا أن الركود فى القوى الشرائية فى السوق المحلى اجبر الشركات على خفض الأسعار ، لافتا إلى أن باقى الشركات لم تعلن بعد عن أسعارها

ولفت ال ى ان المصانع لديها مخزون كبير من حديد التسليح ، وعملية خفض الأسعار هى محاولة لتحريك السوق وتنشيط حركة للبيع للتخلص من حالة الركود الذى يعانى منها خلال الفترة المقبلة.

وعن أسعار الحديد أوضح الزينى انه سجل للمستهلك سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.
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