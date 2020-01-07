مواد البناء: الركود يجبر الشركات على خفض أسعار الحديد رغم ارتفاع البليت عالميا

حديد



وأكد أحمد الزينى رئيس



وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انة بالرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا ارتفع ليصل إلى 425 دولارا للطن مقارنة ب400 دولار للطن إلا أن الركود فى القوى الشرائية فى السوق المحلى اجبر الشركات على



ولفت ال ى ان المصانع لديها مخزون كبير من حديد التسليح ، وعملية خفض الأسعار هى محاولة لتحريك السوق وتنشيط حركة للبيع للتخلص من حالة الركود الذى يعانى منها خلال الفترة المقبلة.



وعن وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان المصانع لم تعلن حتى الآن أسعار شهر يناير بخلاف شركتى عز الدخيل التى أعلنت عن خفض أسعارها لتصل إلى 350 جنيها للطن ليسجل 10 آلاف و100 جنيه للطن مقارنة من ، 10 آلاف و450 جنيها للطن كذا شركة بشاى للصلب التى أعلنت عن خفض أسعارها بنحو 200 جنيه للطن ليسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن مقارنة ب10 الاف و400 جنيه للطن ارض مصنعوأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انة بالرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا ارتفع ليصل إلى 425 دولارا للطن مقارنة ب400 دولار للطن إلا أن الركود فى القوى الشرائية فى السوق المحلى اجبر الشركات على خفض الأسعار ، لافتا إلى أن باقى الشركات لم تعلن بعد عن أسعارهاولفت ال ى ان المصانع لديها مخزون كبير من حديد التسليح ، وعملية خفض الأسعار هى محاولة لتحريك السوق وتنشيط حركة للبيع للتخلص من حالة الركود الذى يعانى منها خلال الفترة المقبلة.وعن أسعار الحديد أوضح الزينى انه سجل للمستهلك سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.



وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.

