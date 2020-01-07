بعد مكالمة لمدة ساعة.. روحاني لـ ماكرون: أمن أمريكا في المنطقة مات مع سليماني

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسن روحاني لبحث التصاعد الكبير بين طهران وواشنطن عقب اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بغارة أمريكية في بغداد. فضلا عن قضايا الأمن الإقليمي والاتفاق النووي.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيسان تباحثا لمدة ساعة التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعيات اغتيال قاسم سليماني والأمن الإقليمي والاتفاق النووي والخطوة الإيرانية الخامسة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي.



وقال روحاني لماكرون إن أمن ومصالح الولايات المتحدة في خطر، ولا يمكنها ان تلقى في مأمن بعد اغتيال سليماني.



وأضاف:"زعزعة الأمن في المنطقة يمكن أن يشكل خطرا على العالم بأسره"، وعن الاتفاق النووي، قال:"يمكن لطهران التراجع عن تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته".



فيما قال ماكرون لروحاني:"العالم يشعر بقلق لأجل السلام والاستقرار في المنطقة..التطورات الأخيرة يمكن أن تزيد من التوتر والتشنج في المنطقة، وفرنسا مستعدة للمساعدة لأجل خفض التوتر في الشرق الأوسط".



وأكد ماكرون أن فرنسا ستواصل جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي وتأمل من إيران التحرك في هذا الاتجاه.

