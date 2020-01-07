والد رانيا ضحية حادثة كفر الدوار: المتهم جزار ولكنه اعتاد على السرقة.. فيديو

قال محمد شحتة والد الزوجة "رانيا" ضحية مذبحة كفر الدوار،إن المتهم بالقتل يعمل جزار ولكنه اعتاد على السرقة وايضا هو سىء السمعة ويقوم بصرف أمواله فيما يغضب الله .
وأضاف"محمد شحتة"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"يحدث في مصر "المذاع علي قناه"ام بي سي مصر"، أن القاتل ذهب الى شخص يدعى محمد مرعي الساعة 2 صباحا وأراد أن يأخذ من ماشية فرفض وقام بطرده .
وأوضح"محمد شحتة" أن حمات ابنتي هي من قامت برؤية المتهم عندما استيقظت لأداء صلاة الفجر وعندما رآها قام بضربها على رأسها وبعدها استيقظ ابنها وولده عنده 15 عام وقامو بالانقضاض عليه قام المتهم بطعنه 3 طعنات وقام بطعن الطفل 12 طعنة .
وتابع"محمد شحتة"أن القاتل عندما ذبح المرأه والرجل والطفلين وجد جركن بنزين وقام بتجميعها في غرفة واحدة وسكب عليهم البنزين وقام بإشعال النار بهم جميعا وقام بغلق الاوضة عليهم.
واستكمل "محمد شحتة" أن الأشخاص الذين يذهبون إلى عملهم الساعة 6 صباحا وجدو النيران تتصاعد من المنزل وعندما ذهبو لاطفاء الحريق وجدوا الاوضة ممتلئة بالجثث الذي قام المتهم بقتلهم .
وأضاف"محمد شحتة"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"يحدث في مصر "المذاع علي قناه"ام بي سي مصر"، أن القاتل ذهب الى شخص يدعى محمد مرعي الساعة 2 صباحا وأراد أن يأخذ من ماشية فرفض وقام بطرده .
وأوضح"محمد شحتة" أن حمات ابنتي هي من قامت برؤية المتهم عندما استيقظت لأداء صلاة الفجر وعندما رآها قام بضربها على رأسها وبعدها استيقظ ابنها وولده عنده 15 عام وقامو بالانقضاض عليه قام المتهم بطعنه 3 طعنات وقام بطعن الطفل 12 طعنة .
وتابع"محمد شحتة"أن القاتل عندما ذبح المرأه والرجل والطفلين وجد جركن بنزين وقام بتجميعها في غرفة واحدة وسكب عليهم البنزين وقام بإشعال النار بهم جميعا وقام بغلق الاوضة عليهم.
واستكمل "محمد شحتة" أن الأشخاص الذين يذهبون إلى عملهم الساعة 6 صباحا وجدو النيران تتصاعد من المنزل وعندما ذهبو لاطفاء الحريق وجدوا الاوضة ممتلئة بالجثث الذي قام المتهم بقتلهم .