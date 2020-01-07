أخبار الحوادث.. الداخلية تحبط محاولة إنشاء مصنع حشيش بالمنوفية.. حبس المتهم بتنفيذ مذبحة كفر الدوار

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
ضبط مدير شركة بحوزته 85 ألف قرص تامول بقيمة 6 ملايين جنيه بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار التامول، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بحوزته 2 مليون و480 ألف جنيه.. سقوط شخص لاتجاره فى العملة بـ الجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مخدرات ومعدات تصنيع.. الداخلية تحبط محاولة إنشاء مصنع حشيش بالمنوفية
نجحت الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربة أمنية قاصمة لتجار المخدرات حيث تم ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم أكثر من 46 كيلو جرام من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار طالب بالإعدادية داخل منزله بالشرقية
بسبب مرورة بـ حالة نفسية سيئة عقب وفاة والده منذ عامين لم يستطع طالب الإعدادية الاحتمال ولجأ إلي القرار السهل وهو التخلص من حياته شنقا داخل غرفة منزله بقرية جزيرة السعادة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لو بتستخدم إنترنت مش بتاعك.. احذر عقوبات صارمة تنتظرك
يمس القانون كل مستخدمي الإنترنت، وهناك عقوبات صارمة على أفعال أغلب مستخدمي الإنترنت في مصر بشكل يومي.. وفى هذا الصدد شرح تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى، بعض مواد القانون الخاصة بجرائم الاستخدام الخاطئ للإنترنت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مجلس الدولة يلزم شركة أسمنت بدفع ٢٠٠ مليون جنيه للتنمية الصناعية
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة، نزاع استمر ما يقرب من ١٣ عاما بين شركة أسمنت وهيئة التنمية الصناعية، وألزمت الشركة دفع 200 مليون جنيه، للهيئة العامة للتنمية الصناعية، قيمة الخط الخامس لإنتاج الأسمنت التى رغبت الشركة بتقنين تشغيله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لسرقة التوك توك.. كشف غموض العثور على جثة سائق بالقليوبية
نجحت الأجهزة الأمنية فى القليوبية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" بالقليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على كشف ملابسات حوادث القتل وتحديد وضبط مرتكبيها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وصية تفتح سلسال الدم.. التفاصيل الكاملة لمقتل وإصابة 6 أشخاص خلال تشييع جنازة بالقوصية
بعد أن توقف سلسال الدم لسنوات بين عائلتي مدكور وحجازي بقرية المنشاة الكبرى التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط على خلفية خصومة ثارية بينهما، نجم عنها مقتل شخصين من العائلتين وتساوى العائلتين في القتلى وتوقف الدم بينهما، وفرضت عادات الخصومات الثأرية على العائلتين قوانينها الخاصة بعدم مرور أحد أطراف الخصومة من أمام منزل الطرف الآخر، إلا أن وصية أعادت فتح مسلسل سلسال الدم من جديد بين العائلتين، بعد مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين من عائلة "حجازي " أثناء مرور جنازة أمام منازل عائلة "مدكور" تنفيذا لوصية المتوفاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس: التاريخ المصري سجل المواقف الوطنية للكنيسة المصرية
قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حكم نهائى من مجلس الدولة برفض تسليم اللاجئين الليبيين
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا ببطلان قرار السلطات المصرية باتخاذ إجراءات تسليم 6 من رجال معمر القذافي، الرئيس الليبي السابق، للسلطات الليبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة ٥ من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز بوتاجاز بسوهاج
استقبل مستشفى البلينا المركزي بسوهاج، موظفا بالمعاش وزوجته و٣ أبناء مصابين بحالة اختناق لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وصرح لهم بالخروج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب فتاة .. سائق يمزق جسد تباع بقليوب
مزق سائق جسد تباع بالمطواة بسبب الخلاف بين شقيق المجنى عليه والمتهم على خطبة إحدى الفتيات تم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تناولوا شعرية وفول.. إصابة 9 أشخاص بتسمم فى جهينة وشندويل بسوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام 5 أشخاص مصابين بتسمم غذائي، أثر تناولهم فول مدمس بالمنزل كما استقبل مستشفى طهطا العام 4 أشخاص مصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم شعرية بالمنزل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العدل: معاينة محاكم الجمهورية لتلبية احتياجاتها وشركات متخصصة للصيانة وأعمال النظافة
كلف المستشار عمر مروان وزير العدل مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعًا بالشكل اللائق، بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم، كما وجه بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من اثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مذبحة كفر الدوار.. حبس المتهم بقتل ٧ أفراد من أسرة واحدة وإشعال النيران بمنزلهم
قررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وسكرتارية عبد النبي إبراهيم ومحمد سمير، اليوم، الثلاثاء، حبس المتهم "ش. ا"، ويعمل جزارا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ علي" التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
غلق طريق القاهرة السويس لمدة 10 أيام .. اعرف السبب
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال الربط بين طريق القاهرة السويس الحالى وطريق السويس المستحدث، والذى يتطلب غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى مع تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل، وذلك إعتبارًا من الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2020 ولمدة عشرة أيام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط مدير شركة بحوزته 85 ألف قرص تامول بقيمة 6 ملايين جنيه بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار التامول، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط شخصين استوليا على 500 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى البرمجيات
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 500 ألف جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال البرمجيات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها بالمخالفة لأحكام القانون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سجن النساء بالقناطر يستقبل عددًا من رجال الدين المسيحى للاحتفال بعيد الميلاد
استقبل ( سجن القناطر نساء) عددًا من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات، وتقديم بعض الهدايا للنزيلات المسيحيات ومشاركتهن بمناسبة الإحتفال بـ عيد الميلاد المجيد لعام 2020م.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
ضبط مدير شركة بحوزته 85 ألف قرص تامول بقيمة 6 ملايين جنيه بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار التامول، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بحوزته 2 مليون و480 ألف جنيه.. سقوط شخص لاتجاره فى العملة بـ الجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مخدرات ومعدات تصنيع.. الداخلية تحبط محاولة إنشاء مصنع حشيش بالمنوفية
نجحت الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربة أمنية قاصمة لتجار المخدرات حيث تم ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم أكثر من 46 كيلو جرام من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار طالب بالإعدادية داخل منزله بالشرقية
بسبب مرورة بـ حالة نفسية سيئة عقب وفاة والده منذ عامين لم يستطع طالب الإعدادية الاحتمال ولجأ إلي القرار السهل وهو التخلص من حياته شنقا داخل غرفة منزله بقرية جزيرة السعادة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لو بتستخدم إنترنت مش بتاعك.. احذر عقوبات صارمة تنتظرك
يمس القانون كل مستخدمي الإنترنت، وهناك عقوبات صارمة على أفعال أغلب مستخدمي الإنترنت في مصر بشكل يومي.. وفى هذا الصدد شرح تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى، بعض مواد القانون الخاصة بجرائم الاستخدام الخاطئ للإنترنت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مجلس الدولة يلزم شركة أسمنت بدفع ٢٠٠ مليون جنيه للتنمية الصناعية
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة، نزاع استمر ما يقرب من ١٣ عاما بين شركة أسمنت وهيئة التنمية الصناعية، وألزمت الشركة دفع 200 مليون جنيه، للهيئة العامة للتنمية الصناعية، قيمة الخط الخامس لإنتاج الأسمنت التى رغبت الشركة بتقنين تشغيله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لسرقة التوك توك.. كشف غموض العثور على جثة سائق بالقليوبية
نجحت الأجهزة الأمنية فى القليوبية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" بالقليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على كشف ملابسات حوادث القتل وتحديد وضبط مرتكبيها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وصية تفتح سلسال الدم.. التفاصيل الكاملة لمقتل وإصابة 6 أشخاص خلال تشييع جنازة بالقوصية
بعد أن توقف سلسال الدم لسنوات بين عائلتي مدكور وحجازي بقرية المنشاة الكبرى التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط على خلفية خصومة ثارية بينهما، نجم عنها مقتل شخصين من العائلتين وتساوى العائلتين في القتلى وتوقف الدم بينهما، وفرضت عادات الخصومات الثأرية على العائلتين قوانينها الخاصة بعدم مرور أحد أطراف الخصومة من أمام منزل الطرف الآخر، إلا أن وصية أعادت فتح مسلسل سلسال الدم من جديد بين العائلتين، بعد مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين من عائلة "حجازي " أثناء مرور جنازة أمام منازل عائلة "مدكور" تنفيذا لوصية المتوفاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس: التاريخ المصري سجل المواقف الوطنية للكنيسة المصرية
قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حكم نهائى من مجلس الدولة برفض تسليم اللاجئين الليبيين
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا ببطلان قرار السلطات المصرية باتخاذ إجراءات تسليم 6 من رجال معمر القذافي، الرئيس الليبي السابق، للسلطات الليبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة ٥ من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز بوتاجاز بسوهاج
استقبل مستشفى البلينا المركزي بسوهاج، موظفا بالمعاش وزوجته و٣ أبناء مصابين بحالة اختناق لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وصرح لهم بالخروج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب فتاة .. سائق يمزق جسد تباع بقليوب
مزق سائق جسد تباع بالمطواة بسبب الخلاف بين شقيق المجنى عليه والمتهم على خطبة إحدى الفتيات تم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تناولوا شعرية وفول.. إصابة 9 أشخاص بتسمم فى جهينة وشندويل بسوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام 5 أشخاص مصابين بتسمم غذائي، أثر تناولهم فول مدمس بالمنزل كما استقبل مستشفى طهطا العام 4 أشخاص مصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم شعرية بالمنزل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العدل: معاينة محاكم الجمهورية لتلبية احتياجاتها وشركات متخصصة للصيانة وأعمال النظافة
كلف المستشار عمر مروان وزير العدل مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعًا بالشكل اللائق، بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم، كما وجه بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من اثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مذبحة كفر الدوار.. حبس المتهم بقتل ٧ أفراد من أسرة واحدة وإشعال النيران بمنزلهم
قررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وسكرتارية عبد النبي إبراهيم ومحمد سمير، اليوم، الثلاثاء، حبس المتهم "ش. ا"، ويعمل جزارا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ علي" التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
غلق طريق القاهرة السويس لمدة 10 أيام .. اعرف السبب
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال الربط بين طريق القاهرة السويس الحالى وطريق السويس المستحدث، والذى يتطلب غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى مع تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل، وذلك إعتبارًا من الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2020 ولمدة عشرة أيام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط مدير شركة بحوزته 85 ألف قرص تامول بقيمة 6 ملايين جنيه بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار التامول، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط شخصين استوليا على 500 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى البرمجيات
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 500 ألف جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال البرمجيات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها بالمخالفة لأحكام القانون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سجن النساء بالقناطر يستقبل عددًا من رجال الدين المسيحى للاحتفال بعيد الميلاد
استقبل ( سجن القناطر نساء) عددًا من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات، وتقديم بعض الهدايا للنزيلات المسيحيات ومشاركتهن بمناسبة الإحتفال بـ عيد الميلاد المجيد لعام 2020م.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.