طائرات مجهولة تحوم في سماء الكويت

حامت طائرة مجهولة بدون طيار فوق عدد من المنشآت النفطية بميناء الشعيبة الكويتي، حيث تمت مشاهدتها من قبل العاملين.



ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية، تم إبلاغ العمليات النفطية، على الفور، حيث توجهت الطائرة إلى رصيف الجيش الأمريكي الساعة العاشرة مساء ووصلت إلى ساحة الميناء، وعند متابعتها توجهت إلى بحر ميناء عبدالله لتختفي عن الأنظار.



وتقوم الجهات الأمنية المعنية برصد ومتابعة المعلومات حول هذه الطائرة المجهولة بدون طيار والتحقق من مصادرها والكشف عن مضمونها من قبل الجهات الأمنية.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الكويتية بصدور تعليمات بتوخي الحيطة والحذر والانتشار المنظم في محيط المنشآت المهمة منها المساجد والسفارة الأمريكية في الكويت وكذلك في القواعد الأمريكية.



ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن المصادر قولها إن هذه الإجراءات تأتي من منطلق توخي الحيطة والحذر، وهي إجراءات احترازية لحماية رعايا الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية في البلاد؛ وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب تصفية قاسم سليماني وبعض معاونيه في العراق فجر اليوم.



وتبنى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.