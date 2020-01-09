AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده

الخميس 09/يناير/2020 - 09:53 ص
حريق فيلا إيهاب توفيق
حريق فيلا إيهاب توفيق
Advertisements
اسلام مقلد
حصل "صدى البلد" على الصور الأولى للحريق الذي نشب فى فيلا الفنان إيهاب توفيق بمدينة نصر، اليوم، الخميس، ولم يتم الكشف عن أسباب الحريق.

ونتج عن الحريق مصرع والد المطرب إيهاب توفيق.

إقرأ أيضا: صدمة.. مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته | صور
إقرأ أيضا: حريق في فيلا إيهاب توفيق .. شاهد


وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وكان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، وكشف عن حقيقة الكليبات التى طرحت له، حيث قال إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، وأكد أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.

وأضاف الفنان إيهاب توفيق أن الكليبات التي نشرت مؤخرًا له على السوشيال ميديا حقيقية، معلقًا "ده اللى كان متاح فى الوقت ده".

وأوضح الفنان إيهاب توفيق، أنه قام بتصوير كليب دانى فى عام 89، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى يتحدثون عن الكلب فى الأيام الحالية.

وأشار الفنان إيهاب توفيق، إلى أن كليب "تترجى فيا"، نال أيضا تعليقات كثيرة من المواطنين على السوشيال ميديا.
ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده
ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده
ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده
ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده
ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر الصور الأولى لحريق شارع البوستة بالزقازيق .. والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات

السيطرة على حريق شب داخل مصنع دراجات نارية بقليوب ..صور

6 ملايين جنيه خسائر مبدئية.. ماس كهربائي وراء حريق مصنع سيارات بالشرقية

إيهاب توفيق يوضح حقيقة الكليبات التي نشرت له على السوشيال ميديا

ما بلاش اللون ده معانا.. إيهاب توفيق يغنى لـ عدوية على الهواء

السيطرة على حريق بـ محل موبايلات في بني سويف

ترشيحاتنا

Apple تربح ٣٨٦ مليون دولار في يوم واحد.. تعرف علي السر

ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده

هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟ ..فيديو

الصور الأولى للجزء الثانى من Avatar

أحمد موسى يكشف كواليس ترشح أبو العينين لانتخابات البرلمان وخداع إيران لشعبها

العلميين تعلن عن برامج العمرة لعام 2020.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته | صور

الصور الأولى للجزء الثانى من Avatar

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد