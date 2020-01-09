ارتكبوا 12 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي نسائي لسرقة المواطنين بالإسكندرية

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهن أمكن ضبطهن، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب 12 حادث بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة (أول وثان الرمل، باب شرقى، المنشية، محرم بك) وأرشدن عن المسروقات لدى عميليهما (صاحب محل مصوغات، صاحب محل هواتف محمولة "سيئى النية")، وأمكن ضبطهما والمسروقات، وهى عبارة عن (مشغولات ذهبية، هواتف محمولة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والتشكيلات العصابية.

نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط ثلاث سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل"، قاموا بإرتكاب "12" واقعة.أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النشل والنصب بمديرية أمن الإسكندرية قيام (ثلاث سيدات، لهن معلومات جنائية، مقيمات بمنطقة المنتزة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المواطنين بأسلوب "النشل" وإتخاذهن من مدينة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهن الإجرامى.