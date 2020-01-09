AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ارتكبوا 12 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي نسائي لسرقة المواطنين بالإسكندرية

الخميس 09/يناير/2020 - 12:54 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط ثلاث سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل"، قاموا بإرتكاب "12" واقعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النشل والنصب بمديرية أمن الإسكندرية قيام (ثلاث سيدات، لهن معلومات جنائية، مقيمات بمنطقة المنتزة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المواطنين بأسلوب "النشل" وإتخاذهن من مدينة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهن الإجرامى.

اقرأ ايضا: الأموال العامة تضبط محصلا بإحدى شركات الكهرباء اختلس مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهن أمكن ضبطهن، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب 12 حادث بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة (أول وثان الرمل، باب شرقى، المنشية، محرم بك) وأرشدن عن المسروقات لدى عميليهما (صاحب محل مصوغات، صاحب محل هواتف محمولة "سيئى النية")، وأمكن ضبطهما والمسروقات، وهى عبارة عن (مشغولات ذهبية، هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والتشكيلات العصابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعدد البلاغات.. سقوط عصابة سرقة الشقق بمدينة الشروق

سقوط عصابة سرقة المتعلقات من داخل السيارات بالقاهرة

حوادث اليوم.. سقوط ورشة تصنيع أسلحة بمدينة نصر.. القبض على عاطلين ببدر.. إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة بالغربية.. وضبط عصابة تزور كشوف حسابات البنوك

سقوط عصابة نسائية تسرق السيدات المترددات علي مكاتب البريد بالمطرية

أمن القاهرة تضبط العديد من قضايا السرقة وتلقي القبض على الجناة.. صور

ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة 13 وحدة سكنية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

تحرك برلماني لزيادة دعم بطاقات التموين إلى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600

تخفيض جديد في أسعار سكودا skoda بقيمة 40 ألف جنيه.. تفاصيل

خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.. أين يمكن استهدافها ؟

الطيار لم يبلغ بعطل خطير.. إيران تنشر تقريرها المبدئي حول حادث الطائرة الأوكرانية

110 آلاف وجبة يومية من تركيا لـ الجيش القطري.. تفاصيل

هترجع أحسن.. محمود علاء يصطحب شقيقه أحمد للاطمئنان عليه بعد إصابته بالرباط الصليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور