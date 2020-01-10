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برلمان

للنهوض بمستقبل الصناعة في مصر.. برلماني يطالب بضرورة حل جميع مشاكل المصانع

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:05 ص
عصام الفقي أمين سر
عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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حسن رضوان
أشاد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بانطلاق فعاليات الدورة الـ17 لمعرض بلاستكس 2020 لماكينات وخامات البلاستيك بمركز مصر للمعارض الدولية – بمحور المشير بالتجمع الخامس، اليوم، برعاية وزارة الصناعة.

وقال "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أنها بداية مطمئنة من جانب وزيرة الصناعة الجديدة حيث انها تدل وعيها الكامل من أجل الترويج للمنتجات المصرية حول العالم مما تشكل أهمية كبرى في إتاحة فرص عمل واعدة للشباب بالاضافة لكونها توفر عملة صعبة.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى ضرورة فتح جميع المصانع المغلقة وحل جميع مشاكل المصانع الحالية، والاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة وذلك من أجل النهوض بمستقبل الصناعة في مصر.

يأتى ذلك بعد أن تشهد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، انطلاق فعاليات الدورة الـ17 لمعرض بلاستكس 2020، لماكينات وخامات البلاستيك بمركز مصر للمعارض الدولية – بمحور المشير بالتجمع الخامس، في الفترة من 9 -12 يناير الجاري، برعاية الوزارة.

ويستضيف المعرض أكثر من 400 شركة من 27 دولة تمثل كبرى الدول الرائدة في تصنيع ماكينات وتقنيات وخامات البلاستيك، إذ يعد نقطة الالتقاء بين أهم المصنعين والموزعين بمجال صناعات البلاستيك والمشترين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعتبر انعقاد معرض مصر الدولى لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير، كحدث مستقل بمصاحبة معرض بلاستكس 2020. الهدف الرئيسى من هذا المعرض هو أن يكون نقطة التقاء بين المصدرين والمصنعين المصريين لمنتجات وخامات البلاستيك النهائية، مع المشترين والتجار المستوردين من دول إفريقيا والدول العربية المجاورة، بهدف تنشيط صادرات منتجات البلاستيك المصرية واختراق مزيد من الأسواق.

ويتم تنظيم المعرض بمشاركة بين كل من شركة ACG-ITF الشركة الرائدة في مصر وأفريقيا في تنظيم المعارض الدولية المتخصصة، وشركة dmg eventsالعالمية للمعارض، التي تعد واحدة من كبرى شركات تنظيم المعارض في العالم والتابعة لمجموعة Daily Mail and General Trust (DMGT).

يغطي معرض بلاستكس 2020 كافة قطاعات صناعات البلاستيك من خامات وماكينات تضم أنظمة البثق والنفخ والقولبة والحقن وتدوير النفايات البلاستيكية وقطع الغيار والمستلزمات وغيرها وكذلك المنتجات النصف نهائية التي تعد مكونًا رئيسيًا في العديد من القطاعات كصناعات التعبئة والتغليف وصناعة البناء والتشييد ومستلزمات الزراعة وصناعة السيارات وغيرها من التطبيقات الصناعية التي تدخل مكونات لدائن البلاستيك.
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