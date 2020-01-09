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رياضة

الوداد المغربي يرسل البطاقة الدولية لـ كاسونجو مهاجم الزمالك

الخميس 09/يناير/2020 - 05:00 م
كاسونجو لاعب الزمالك
كاسونجو لاعب الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أرسل نادي الوداد المغربي البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك .

وانتظم كاسونجو مؤخرا في التدريبات الجماعية للزمالك بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للحفاظ على لياقته الفنية والبدنية بعد نهاية مشواره مع الفريق المغربي.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي أكد أن مسألة قيد كاسونجو ترجع للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم؛ بعد انتهاء مرانه على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة زيسكو ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي مساء غد الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط ، في حين يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتي زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويسعى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة مازيمبى على صدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
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