كارتيرون يتحدث عن إمكانية ضم كابونجو كاسونجو إلى قائمة الزمالك

حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك التحدث عن تدعيمات الفريق خلال يناير الحالي.





واضاف كارتيرون: لدينا مكان واحد في القائمة، ومن الأفضل أن يكون كابونجو كاسونجو.





وتابع المدير الفني أن كاسونجو سيكون بالاضافة تدعيم الفريق بلاعبين من قطاع الناشئين.





وتابع كارتيرون أن فرجاني ساسي جاهز للمباراة وخاض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وحازم إمام أيضا جاهز من فترة، ولكن تم الاعتماد على أحمد عيد ببطولة الدوري.



