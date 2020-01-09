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رياضة

كارتيرون يتحدث عن إمكانية ضم كابونجو كاسونجو إلى قائمة الزمالك

الخميس 09/يناير/2020 - 09:47 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك التحدث عن تدعيمات الفريق خلال يناير الحالي.

واضاف كارتيرون: لدينا مكان واحد في القائمة، ومن الأفضل أن يكون كابونجو كاسونجو.

وتابع المدير الفني أن كاسونجو سيكون بالاضافة تدعيم الفريق بلاعبين من قطاع الناشئين.

وتابع كارتيرون أن فرجاني ساسي جاهز للمباراة وخاض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وحازم إمام أيضا جاهز من فترة، ولكن تم الاعتماد على أحمد عيد ببطولة الدوري.

وواصل مصطفى فتحى وقال: الزمالك يسعى للحصول على على ٩ نقاط من المباريات المقبلة، لاعبي الزمالك جميعهم أيد واحدة، والمنافسة في مركزي في مصلحة الفرقة ، وتواجد أي لاعب في التشكيل الأساسي يرجع إلى المدير فني
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