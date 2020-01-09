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رياضة

مصطفى فتحي يتحدث عن مباراة زيسكو وحظوظ الزمالك في المباراة

الخميس 09/يناير/2020 - 09:46 م
مصطفى فتحى
مصطفى فتحى
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك على تساوى كل حظوظ الفرق فى المجموعة الأفريقية الحالية.

وأضاف مصطفى فتحى خلال المؤتمر الصحفى لمباراة زيسكو المقرر لها غدا أن الزمالك يواجه فريقا يسعى لتحقيق نتائج إيجابية.

وتابع فتحى أن فريق زيسكو سيسعى خلال مواجهة الزمالك للفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية خلال المباراة.

ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبى غدا فى الجولة الرابعة من دورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وينعقد حاليا المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة بحضور الفرنسى كارتيرون ومصطفى فتحى وادارى الزمالك.

بينما تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى قائلا: بطولة مهمة للغاية، نركز على الثلاث نقاط فقط، من خبرتي لدوري الأبطال، يجب احترام الخصم.

وأضاف: المباراة لم تلعب لذلك لم أتحدث عن آخر مباراتين بالدوري حقق الزمالك فيهما الفوز.
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