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أخبار العالم

أمريكا: نسعى لخفض فتيل التوتر مع إيران حرصا على استقرار المنطقة

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:30 ص
أحمد قاسم
قالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى لخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر مع إيران حرصا منها على استقرار المنطقة.

وأوضحت تشوسانو في تصريحات لشبكة "الجديد" اللبنانية": "الولايات المتحدة متفائلة لجهة عودة المفاوضات مع إيران وسنرى قريبًا خطوات إيجابية".

وأضافت: " تصريح البرلمان العراقي لجهة سحب القوات الأمريكية من العراق كان مخيبًا للآمال ونحن نناقش الأمر معهم الآن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران، بعد قصف صاروخي هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتابع: "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها. كانت العقوبات صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري. وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة"
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