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فن

شاهد.. أحدث صور لمصطفى حجاج من حفل الإسكندرية

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشر المطرب مصطفى حجاج مجموعة من الصور من خلال حسابة الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مصطفى في الصور أثناء غنائه في حفله الأخير بالإسكندرية وعلق على الصور قائلا:"حفلة إسكندرية شكرًا شباب إسكندرية الجمال الحلوين".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبيه وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:
"حبيبي يا مصطفي يا اللي ديما ممتعنا بصوتك الجميل"_،"روعهہ‏‏ يآقلبي"_،"یابتاع النعناع "_،" أحلى صوت "

يذكر أن أخر أعمال مصطفى حجاج هى أغنية «مجرد بس ما افتكرك» والتى حققت 638 ألف مشاهدة بعد طرحها على يوتيوب في 25 نوفمبر 2019، والتى تعاون فيها «حجاج» مع الشاعر جمال الخولي.




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