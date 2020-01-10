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معلومات أول مرة تعرفها .. البرد ليس السبب الوحيد لـ التهابات الحلق.. أدوية تساعد فى علاجه بسرعة.. و10 أعراض تؤكد ضرورة الذهاب للطبيب فورا

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:30 م
معلومات أول مرة تعرفها
معلومات أول مرة تعرفها .. البرد ليس السبب الوحيد لـ التهابات
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اسماء محمد
- لازم تكشف حالا.. 10 أعراض لـ التهاب الحلق تؤكد خطورة الحالة
- اسباب غير متوقعة لـ التهاب الحلق تتراوح بين العدوى والإصابات
- أدوية علاج التهابات الحلق يمكن اخذها بدون ررشتة

يعاني عدد كبير من الناس من التهابات الحلق خلال فصل الشتاء نتيجة للطقس والبارد وانتشار الفيروسات لكن هناك أسبابا مختلفة اخرى تجعلنا نعاني التهاب الحلق.

نكشف في هذا التقرير اهم المعلومات التى تمكننا من علاج التهابات الحلق وفقا لما ذكر موقع " healthline" .

هناك اسباب غير متوقعة لـ التهاب الحلق تتراوح بين العدوى والإصابات، وهى:

- عدد كرات الدم البيضاء وهو مرض معد ينتقل عن طريق اللعاب
- الحصبة وهو مرض يسبب طفح وحمى
- جدري الماء والعدوى التي تسبب الحمى والطفح الجلدي وعرة
- النكاف ، وهي العدوى التي تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة
- بكتيريا الحلق وغيرها من الالتهابات البكتيرية
- الحساسية
- الهواء الجاف
- الدخان والمواد الكيميائية ، والمهيجات الأخرى
- مرض الجزر المعدي المريئي
- السرطان
- نزلات البرد
- الانفلونزا

عادة ما يتحسن التهاب الحلق الناتج عن العدوى الفيروسية في غضون يومين إلى سبعة أيام وفي بعض الحالات يحتاج المريض إلى تناول علاج دوائي.

وهناك مجموعة من اعراض التهاب الحلق تعد مؤشر لمشكلة أكبر وأكثر خطورة مما يستدعي زيارة الطبيب بشكل سريع لتفادى حدوث أي مخاطر :

- التهاب الحلق الحاد
- مشكلة في البلع
- صعوبة في التنفس أو الألم عند التنفس
- صعوبة في فتح الفم
- التهاب المفاصل
- حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)
- الرقبة مؤلمة أو تصلب
- ألم الأذن
- دم في اللعاب أو البلغم
- التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوع

أدوية علاج التهابات الحلق 

تسبب التهابات الحلق الكثير من الأعراض المزعجة حيث تجعل الانسان يعاني من التعب والارهاق والهزل خاصة انها تؤثر بشكل كبير على كمية ونوعية الطعام التي يتناولها.

وعدد كبير من الناس لا يحب الذهاب الى الطبيب إلا في حالة الضرورة القصوى  ... 

ولحسن الحظ هناك مجموعة من الأدوية التى يمكن استخدامها لعلاج التهابات الحلق دون الحاجة للذهاب للطبيب :

- تناول الأدوية لتخفيف آلام الحلق ، أو لعلاج اسبابه.
- أسيتامينوفين (تايلينول)
- ايبوبروفين (أدفيل ، موترين)
- الأسبرين: لا تعطي الأسبرين للأطفال والمراهقين ، لأنه مرتبط بحالة نادرة ولكنها خطيرة تسمى متلازمة راي .
- بخاخ التهاب الحلق الذي يحتوي على مطهر مخدر مثل الفينول ، أو مكون تبريد مثل المنثول أو الكينا
- شراب السعال
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