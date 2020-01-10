شاهد.. ضبط مصنع حلوى فاسدة بالمرج.. ومخبز بالسيدة زينب بدون ترخيص

تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع للبسكويت والشيكولاته بالمرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى "مقرمشات" مستخدمًا علامات تجارية مشهورة.





وعثر بداخل المصنع على مواد خام وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها و ٤ ماكينة تصنيع وكميات كبيرة من الاستيكرات والأغلفة.





وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





كما تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط صاحب مخبز سياحي فى السيدة زينب لإدارته المخبز بدون ترخيص , وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخبز على طن دقيق بلدي مدعم .



