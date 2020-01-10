رانيا ملاح تتألق بـ فستان قصير يبرز أنوثتها.. شاهد

نشرت رانيا ملاح، جلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت ملاح بإطلالة مثيرة، وارتدت فستانا قصيرا أظهر أنوثتها، فى إطلالة نالت إعجاب متابعي صفحتها.



كما ظهرت بإطلالة مثيرة؛ وارتدت فستانا قصيرا أظهر عن جمال سيقانها، وانتعلت بوتا أسود طويلا، كما اعتمدت تسريحة شعر تناسبت مع إطلالتها.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا الملاح، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، من بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".



ويعرض حاليا للفنانة رانيا الملاح، مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.