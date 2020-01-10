نزيف الأسفلت .. مصرع شخصين وإصابة 25 فى تصادم اتوبيس وسيارة نقل ببني سويف .. وسوء الاحوال الجوية يتسبب فى 5 حوادث بـ 3 محافظات

- إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة إحدى القرى ببني سويف

- مصرع وإصابة 10 في 4 حوادث متفرقة ببني سويف

- مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بصحراوي بني سويف

- إصابة ١٢ من العمالة الزراعية في تصادم سيارتين بصحراوي وادي النطرون

- إصابة 4 أشخاص في حادث سير بسوهاج

- مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بحوادث متفرقة بطرق البحيرة



شهد اليوم الجمعة العديد من حوادث التصادم فى عدد من المحافظات تسببت فى مصرع 4 اشخاص وإصابة 68 اخرين، وأبرز تلك المحافظات بني سويف والبحيرة وسوهاج، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية التى تضرب تلك المحافظات وانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار وتزايد حركة الرياح على الطرق الصحراوية، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الحوادث على مدار اليوم.



فلقى سائق مصرعه، وأصيب 9 آخرون اليوم الجمعة فى 4 حوادث متفرقة فى بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتقى العلاج اللازم.



وفى الحادث الأول أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى فى اتجاه المنيا وتبين أن المصابين وهم: " نورهان عصام محمود 20 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، نورهان سيد محمد 20 سنة، مصابة باشتباه كسر الذراع الأيمن، عصام دسوقي محمد 45 سنة، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط".



وفى الحادث الثانى أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بعد بوابة الكريمات بالطريق الصحراوى الشرقى فى اتجاه بنى سويف وتبين أن المصابين وهم: "مايكل صليب جورج 22 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، محمود علي فتحي 25 سنة، مصابًا بجروح وسجحات بالجسم، شعبان عبد العظيم علي 48 سنة مصابًا بجرح قطعي حوالي 4 سم بالرأس، محمد زغلول أحمد مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا".



وفى الثالث، أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الجديدة أمام قرية رياض باشا التابعة لمركز بنى سويف وتبين أن المصابين وهم:" عفيفي عبد الستار أحمد 37 سنة ومقيم بمركز ببا مصابًا بجروح وسجحات بالجسم، عبد الله احمد عبد العليم 27 سنة ومقيم بقرية بنى هارون مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن".



وفى الرابع، لقى سائق مصرعه فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى بعد مطلع نفق سنور اتجاه بحرى مما أسفر عن مصرع:" هانى احمد السيد 23 سنة ومقيم بمحافظة القليوبية".



وعلى الفور نقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العام والمصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وأصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بطريق "جاويش - باها" التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.



وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: "أسماء سرور عبد الله ٣١سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيسر،عبد الرحمن جمعه طه ١٥سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، جمعه طه اسماعيل ٤٤سنة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، إيمان محمد علي ٣٥ سنة مصابًا بكسر بالقدم الأيمن، رحمه جمعه طه ١٠سنوات، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، محمد طه اسماعيل شاويش ٤٢سنة مصابًا بكدمات بالقدم الأيسر، محمد سيد شعبان ٣٨سنة مصابًا بجروح وسحجات" وجميعهم مقيمون بقرية جاويش التابعة لمركز إهناسيا.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وفى حادث تصادم بين اتوبيس نقل عام، رقم "1354 ب ه أ وسيارة نقل بمقطورة، رقم 5113 ي د أ لقي شخصين مصرعهما وأصيب 25 آخرين، جرّاء تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور دائرة محافظة بني سويف.



وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 15 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين لشخصين وهما " الشناوي محمد أحمد" 44 سنة، سائق ومقيم بمدينة الغردقة، "محمود عبد العزيز هاشم" 35 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني سويف العام.



وتبين أن المصابين وهم "زايد رمضان أحمد 47 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع، عبير محمد أحمد 32 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، صلاح كمال عواد 40 سنة، مصابًا بكدمات باليد اليمنى، أحمد هاشم أبو حديدي 32 سنة، مصابًا بنزيف بالأنف، أروى أحمد هاشم، عام ونصف مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاء خليفة السيد 30 سنة، مصابة بسجحات وكدمات، أحمد أبو الدهب 25 سنة، مصابًا بسجحات وكدمات، لمياء أشرف سعيد، 17 سنة، مصابة جرح بالرأس، نسمة أشرف سعيد 15 سنة، مصابة بجروح وسجحات بالجسم، عبدين محمد أحمد 36 سنة، مصابًا بكسر بالذراع الأيمن، عبد العزيز محمد عبد المنعم 17 سنة، مصابًا بجروح وسجحات، هدير جمال عبد اللطيف 25 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج".



كما نقلت سيارات الإسعاف " ياسمين مرسى جابر 24 سنة، مصابة بجروح وسجحات، هاني خلف خليفة 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، محمود عبد المنصف علام 15 سنة، مصابة بكدمات وسجحات، ناجح محمود على 32 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، فادية عبد الحميد 60 سنة، مصابة بجروح وكدمات، يوسف محمد عبد الحميد 23 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراعيين، عبد الله يوسف محمد عام نصف مصابا بكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، عمر ياسر حمدي 19 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، أيمن إبراهيم خليفة اشتباه كسر بالقدم الأيمن ومقيمان بمحافظة أسيوط، ولاء محمد أحمد 20 سنة، مصابة بكدمات وسجحات ومقيمة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومصابا مجهول الأسم".



وأصيب 12 من العمالة الزراعية بحادث تصادم بين سيارتىن بصحراوى وادى النطرون بالطريق الصحراوي عند 104 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى أحدهما محملة بالعمالة الزراعية والثانية " نقل".



ونتج عن الحادث إصابة 12 عاملًا، بجروح وسحجات وكدمات، واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقي العلاج اللازم.



وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة المصابين كل من:" الشحات خليفه الشحات" 45 سنة، "عبد المنعم الشحات خليفة" 15 سنة، " صبحى سنوسي أبو سعده" 52 سنة، " ثروت كمال عنان" 37 سنة، " عمرو السيد محمود" 34 سنة،" اسلام محمد رمضان" 23 سنة، " مصطفى عصام مصطفى" 29 سنة، " محمد أحمد سيف الدين" 33 سنة، " محمود درباله عبد العزيز" 24 سنة، " عبده علي الخوالي" 19 سنة، " منصور خليفه شحات" 31 سنة، " وجيه صابر عبدالله" 27 سنة وتتنوع إصاباتهم مابين جروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم



وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وفى حادث اخر فى البحيرة لقي شخص مصرعه كما أصيب ١١ آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع ٣ حوادث تصادم بالطريق الصحراوى بدائرة مركز وادي النطرون وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ٣ بلاغات من مركز شرطة وادى النطرون الأول تفيد بوقوع حوادث تصادم بدائرة المركز وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بسيارتين ملاكي بالكيلو 68 بالطريق الصحراوي " القاهرة - الأسكندرية "، بإتجاه القاهرة.



وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص بكسور وجروح وهم كل من:" أحمد عيسي عبد المجيد" 32 سنة ،" محمد ابراهيم عبد القادر" 39 سنة، " سيد أبو بكر محمود " 46 سنة، " كريم ابراهيم عبد الله" 24 سنة،" اسلام فارس عطوة " 30 سنة.



وكان البلاغ الثانى يفيد بوقوع حادث تصادم أثناء عبوره الطريق الصحراوي بنطاق الكيلو 70 اتجاه القاهرة، وأسفر عن مصرع " عبده عبدالعاطي عبده" 29 سنة ومفيم بمحافظة سوهاج، وإصابة " أيمن محمد شكري" 36 سنة ومقيم بمحافظة المنوفية، بإشتباه بارتجاج بالمخ.



وأفاد البلاغ الثالث عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوى بالكيلو 98 اتجاة الاسكندرية.وأسفر الحادث عن إصابة كل من" يارا محمد محسن" 36 سنة، " فالريا جيرنجى" 37 سنة، سويسرية الجنسية، " مارينا مودلى" 56 سنة، إيطالية الجنسية، " أيمن اسماعيل حمزة" 52 سنة، ويعمل مرشد سياحي، " مصطفى السيد عبد الحميد" 29 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بوادى النطرون والمصابين لذات المستشفى لإتخاذ العلاج اللازم.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



واستقبل مستشفى البلينا بسوهاج 4 اشخاص بينهم طفلان مصابينه بكسور وجروح متفرقة وتم تحويل احدهما لمستشفي سوهاج الجامعي، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل.



كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتصادم على طريق قريه الحرجة مركز البلينا بين سيارة ملاكي وتروسيكل نتج عنه إصابة كل من مسلم عبد الراضي، 62 عاما باشتباه كسر بالساق اليسرى، وفادى حاتم ،8 سنوات بجروح متفرقة بالجسم، بركات حاتم عبد الراضي، 4 سنوات بجرح قطعى بفروة الرأس، حاتم عطيه عبد الراضي، 32 عاما باشتباه كسر بقاع الجمجمة.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.