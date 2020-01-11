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أخبار العالم

البلاط السلطاني في عمان يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد

السبت 11/يناير/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، منذ قليل، الحداد 3 أيام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء العمانية: "يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970م خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.
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