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أخبار العالم

تعرف على موعد تشييع جنازة السلطان قابوس حاكم عمان

السبت 11/يناير/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن البلاط السلطاني في عمان، منذ قليل، أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم السبت.

وقال البلاط في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: "مراسم جنازة السلطان قابوس بن سعيد ستقام صباح اليوم السبت، كما يعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970م خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.
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