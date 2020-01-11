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أخبار العالم

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان عن عمر 79 عامًا

السبت 11/يناير/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، إن سلطان عمان، قابوس بن سعيد توفى أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

وقالت الوكالة في بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10 يناير لعام 2020م".

وأضاف البيان: "بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالًا واحترامًا".

وتابع: "وإذ يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".
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