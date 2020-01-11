ليس له أبناء.. من سيخلف السلطان قابوس حاكم عمان بعد وفاته؟

أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، منذ قليل، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ79 عامًا، معلنًا الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام طيلة 40 يوما.



وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: "يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".



وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970 خلفًا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.



وليس للسلطان قابوس وريث من نسله يخلفه في الحكم، ومع ذلك فإن المادة السادسة من الدستور تنص على أن مجلس العائلة الحاكمة يختار وريثًا للعرش بعد أن يصبح العرش شاغرًا.



وللسلطان قابوس عدد من أبناء الأعمام في الأسرة المالكة يشغلون قيادات حكومية عليا بالبلاد يمكن لأي واحد منهم أن يلي العرش من بعده ويكون ذلك بانتخابه من مجلس الأسرة الحاكمة، وذلك وفقًا لبنود الكتاب الأبيض المختص بشئون الحكم والمُلك والإدارة للبلاد.