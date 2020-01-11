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أخبار العالم

اجتماع طارئ لمجلس الدفاع العماني بعد وفاة السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وكالة الأنباء العمانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن مجلس الدفاع العماني دعا العائلة المالكة للانعقاد وذلك لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، منذ قليل، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ79 عامًا، معلنًا الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام طيلة 40 يوما.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: "يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970 خلفًا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.
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