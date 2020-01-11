طريقة عمل شوربة الدجاج والخضروات

تعد شوربة الدجاج والخضروات من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في فصل الشتاء لكى تشعرك بالدفئ، ونقدم لك طريقة عمل شوربة الدجاج بالخضروات من مطبخ الشيف منال العالم.





مقادير شوربة الدجاج والخضراوات

2 قطعة فيلية دجاج

1 حبة متوسطة بصل، ارباع

2عود كرفس، مفروم

2 قطع ورق غار

2فص ثوم شرائح

1 ملعقة صغيرة ملح

5 قطع فلفل أسود صحيح

6 كوب ماء





خليط شوربة الدجاج والخضراوات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 حبة متوسطة جزر مكعبات صغير

1 كوب مشروم مفروم

1 حبة صغيرة بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب حليب

1 كوب كريمة سائلة

1/2 كوب بازيلا

3 حبة متوسطة طماطم مقشر مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون





طريقة تحضير شوربة الدجاج والخضراوات

-في قدرمتوسط الحجم، ضعي الدجاج، البصل، الكرفس، ورق الغار، الثوم، الملح، الفلفل والماء، دعيه يغلي على نار متوسطة إلى أن ينضج الدجاج تماما.

-اخرجي الدجاج، صفي المرق واحتفظي به جانبا.

-باستعمال سكين قطعي الدجاج إلى مكعبات صغيرة.

-في قدر واسع سخني زيت الزيتون، اضيفي البصل، الجزروالمشروم، باستعمال ملعقة خشبية قلبي المكونات إلى أن يذبل البصل.

-اضيفي الدقيق وقلبي لبضع ثواني.

-اضيفي الطماطم والبازيلا وقلبي لتختلط المكونات.

-اضيفي الدجاج، المرق والحليب.

-دعي الشوربة إلى أن تغلي، خففي النار وغطي القدر دعيها تطهى لمدة 15 دقيقة إلى أن تنضج الخضراوات.

-اضيفي الكريمة الى الشوربة وقلبي لتختلط جيدا.