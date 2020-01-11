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فن

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عظّم الله أجرك يا وطن | حسين الجسمي ينعى السلطان قابوس بن سعيد

السبت 11/يناير/2020 - 10:25 ص
قابوس بن سعيد - حسين
قابوس بن سعيد - حسين الجسمي
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سعيد فراج
نعى الفنان حسين الجسمي، السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال تغريدة له عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر حسين الجسمي، عبر تويتر، صورة للسلطان الراحل، وعلق قائلًا: «عظّم الله أجرك يا وطن .. #قابوس_في_ذمه_الله».

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأعلن البلاط السلطاني أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء العمانية "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".
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