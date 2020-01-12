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برلمان

إعلام البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن دور قصور الثقافة بالمحافظات اليوم

الأحد 12/يناير/2020 - 06:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إن لجنة الإعلام ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب فى دوائرهم بشأن إهمال دور قصور الثقافة فى المحافظات.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النواب يطالبون بضرورة وجود دور تثقيفي لقصور الثقافة والمكتبات والمسارح من خلال الإهتمام بوعى الشباب والتوعية بمخاطر الإرهاب ، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للاهتمام بقصور الثقافة.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد، اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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