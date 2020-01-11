التضامن: أطلقنا معرض ديارنا لهذه الأسباب.. فيديو

قالت ابتسام عبد الراضي، مدير المعارض والتسويق بوزارة التضامن الاجتماعي، إن معرض "ديارنا" بدأ انطلاقه عام 1964، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على إقامة المعرض كل عام مع الاهتمام بوضع لمسات التطوير باستمرار.



وأكدت ابتسام عبد الراضي، خلال استضافتها ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، حرص وزارة التضامن الاجتماعى على تسويق منتجات الأسر المنتجة، خاصة الحرف اليدوية، وإحياء تراثها.



وأوضحت مدير المعارض والتسويق بوزارة التضامن الاجتماعي، أن العارضين بمعرض "ديارنا" يبلغ عددهم 540 عارضا من أصل 27 محافظة مشاركة بالمنتجات الخاصة بها، بالإضافة للمشاركة الأولى لذوى الإحتياجات الخاصة بـ 31 عارضا.



ولفتت ابتسام عبد الراضى إلى احتواء معرض ديارنا على ركن للمنتجات الغذائية، والأطفال لتعليم الرسم والألوان وتنمية مواهبهم الفنية، مشيرة إلى أن مدة إقامة المعرض هذا العام 21 يوما.



يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، افتتحت في 26 ديسمبر من العام الماضى، يرافقها الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وغادة والي، وكيل الأمين العام بالأمم المتحدة، معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، والذي سيستمر حتى 15 يناير، وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارض من مختلف محافظات الجمهورية.

