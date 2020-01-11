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رياضة

70 دقيقة .. الأهلي يتعادل .. وهجمات خطيرة لـ بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا

السبت 11/يناير/2020 - 04:37 م
فايلر - النادي الأهلي
فايلر - النادي الأهلي
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عبدالله هشام
بعد مرور 70 دقيقة من المباراة المثيرة بين الأهلي ومنافسه بلاتينيوم الزيمبابوي المقامة حاليا علي ملعب بابا فيلز ماندافا في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قام السويسري رنينه فايلر مدرب الأهلي باجراء تغييرين بخروج مجدي قفشة وجيرالدو ونزول أحمد الشيخ وكهربا مع بداية الشوط الثاني.

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 51 من عمر اللقاء بعد انطلاق جونيور أجاي لداخل منطقة الجزاء لفريق بلاتينيوم وقام بتسديد الكرة التي ارتدت إلى مروان محسن الذي سجل الهدف الاول.

وبعد تسجيل الهدف تقهقر الأهلي إلى الدفاع بعد عدة كرات خطيرة فشل مهاجمو بلاتينيوم في استغلالها لتسجيل الهدف الثاني ، وعلي جانب آخر بعد نزول كهربا اضاع فرصتين أمام مرمى المنافس إلا أنه يظهر بشكل وأداء قوي .

وجاء هدف بلاتينيوم في الدقيقة 19 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي للأهلي وسدد مهاجم بلاتينوم الكرة وقام ستانلي نجالا بتوجيهها في مرمى الشناوي .

وظهر الأهلي بشكل ضعيف ومشتت طوال الربع ساعة الثانية من اللقاء عقب استقباله الهدف.

وطوال الربع ساعة الأولى سيطر لاعبي الأهلي علي الكرة في منتصف الملعب طوال الربع ساعة الأولى من اللقاء واعتماد بلاتينيوم على الهجمات المرتدة.

وحاول فريق بلاتينيوم خطف كرة مرتدة علي الأهلي مستغلا سرعات لاعبيه إلا أن التمركز الصحيح لرامي ربيعة تصدى للكرة في الدقيقة ال9 .

وفي الدقيقة الــ 10 قام كالفين بتسديد الكرة بعد خطأ من لاعب الأهلي أليو ديانج إلا أنها لم تشكل خطورة علي مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 35 بدأت خطورة الأهلي تعود بعد خطأ فادح من مدافعي بلاتينوم في السيطرة على الكرة داخل منطقة جزاء الفريق استغله جونيور أجاي وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس ببراعة وأنقذ مرماه.

إلا أنها لم تستمر طويلا في الدقيقة 40 من خطأ دفاعي جديد قفز لاست جيسي لاعب بلاتينيوم لكرة عرضية دون رقابة الا ان الشناوي تصدى لها .

وخلال الخمس دقائق الاخيرة استغل لاعبو بلاتينيوم المساحات الفارغة خلف لاعب الأهلي علي معلول أثناء تقدمه للهجوم وشكلوا أكثر من خطورة على مرمى الشناوى .

وقبل انطلاق اللقاء بدقائق تعرض وليد سليمان لإصابة قوية خلال عملية الإحماء في عضلة السمانة، مما اضطر فايلر استبعاده من تشكيل الأهلي ودفع بمحمد مجدى أفشة بدلًا منه.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي والهلال السوداني ، بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط، بعدما تلقى ثلاث هزائم في أول ثلاث مباريات بالمجموعة، وسجل لاعبوه هدفًا وحيدًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

ويحضر 2500 مشجع المباراة لمؤازرة فريق بلاتينيوم.


70 دقيقة .. الأهلي يتعادل .. وهجمات خطيرة لـ بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا
70 دقيقة .. الأهلي يتعادل .. وهجمات خطيرة لـ بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا
70 دقيقة .. الأهلي يتعادل .. وهجمات خطيرة لـ بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا
70 دقيقة .. الأهلي يتعادل .. وهجمات خطيرة لـ بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا
70 دقيقة .. الأهلي يتعادل .. وهجمات خطيرة لـ بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا
70 دقيقة .. الأهلي يتعادل .. وهجمات خطيرة لـ بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا
70 دقيقة .. الأهلي يتعادل .. وهجمات خطيرة لـ بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا
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