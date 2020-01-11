تأدية صلاة الغائب فى جميع مساجد الإمارات على السلطان قابوس بن سعيد

أدت جميع المساجد بالإمارات العربية المتحدة صلاة الغائب على روح السلطان قابوس بن سعيد تنفيذا لأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.



وأدى جموع المصلين بمساجد الدولة كافة بعد صلاة المغرب اليوم " السبت " صلاة الغائب على الفقيد.



كانت " الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف " قد أعلنت أنها عممت على جميع المساجد في الدولة بإقامة صلاة الغائب في الموعد المحدد و دعوة المصلين لأدائها.



وأعلن الديوان السلطاني في عمان، صباح السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر يناهر 79 عاما.



وقال الديوان السلطاني في عمان : يُعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.