AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تأدية صلاة الغائب فى جميع مساجد الإمارات على السلطان قابوس بن سعيد

السبت 11/يناير/2020 - 06:16 م
السلطان قابوس
السلطان قابوس
Advertisements
محمود نوفل
أدت جميع المساجد بالإمارات العربية المتحدة صلاة الغائب على روح السلطان قابوس بن سعيد تنفيذا لأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأدى جموع المصلين بمساجد الدولة كافة بعد صلاة المغرب اليوم " السبت " صلاة الغائب على الفقيد. 

كانت " الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف " قد أعلنت أنها عممت على جميع المساجد في الدولة بإقامة صلاة الغائب في الموعد المحدد و دعوة المصلين لأدائها.

وأعلن الديوان السلطاني في عمان، صباح السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر يناهر 79 عاما.

وقال الديوان السلطاني في عمان : يُعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البلاط السلطاني في عمان يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد

تعرف على موعد تشييع جنازة السلطان قابوس حاكم عمان

لاختيار خليفته.. اجتماع طارئ لمجلس الدفاع العماني بعد وفاة السلطان قابوس

مدير مكتب محمد بن سلمان ينعى وفاة السلطان قابوس بن سعيد

بعد رحيله.. 50 صورة نادرة لـ السلطان قابوس حاكم عمان

إجراءات اختيار خليفة سلطان عمان قابوس بن سعيد

ترشيحاتنا

أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

نجت في المسلسل وماتت في الحقيقة.. طفلة تقلد مشهدا دراميا.. والنتيجة مأساوية

تحليل.. 4 أسباب وراء تعادل الأهلي وتراجع الأداء أمام بلاتينيوم

الخارجية: مصر ستلجأ لهذا الحل في حال تعنت الجانب الإثيوبي.. فيديو

الزمالك يستقر على قيد هذا اللاعب في قائمتي الفريق الأفريقية والمحلية.. تعرف عليه

خلافا للراحل قابوس.. السلطان هيثم بن طارق لديه أبناء.. تعرف عليهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة

تقى من السرطان.. فوائد تناول المثلجات فى الشتاء

بـ ملابس جريئة.. مى سليم تظهر بإطلالة تثير الجدل