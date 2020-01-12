"إنسى إنك تتقفش بيها".. كيف روجت صفحات الغش لسماعات الامتحانات

بدأت امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، أمس السبت، ومع بدء الامتحانات، بدأت صفحات الغش في الترويج لسماعات "البلوتوث"، التي تستخدم في الغش، وأعلنت الصفحة الإلكترونية "أصغر سماعة بلوتوث في مصر"، إن تلك السماعات للنجاح " أنسي أنك تتقفش بيها، ومفيش مراقب هيقفشك..والسعر مفاجأة ارخص من اي حد في مصر، وتستخدم بدون موبايل نهائي، ولا ترى بالعين المجردة وغيرمرئية لأي شخص آخر، والنوع يوجد منها امريكي وكوري".



وعند التواصل مع أدمن الصفحة الإلكترونية أفاد أنها لا تحتاج لهاتف نهائيًا "بتركب فيها خط وهي ترد علي المكالمات تلقائي، وهي قطعتين.. الأولى سماعة بتختفي في ودنك تسمع منها والثانية مايك بتخبيه في أي مكان يعجبك عشان اللي بتكلمه يبقي سامعك، وتشغيلها بتحط السماعة في ودنك وتركب خط في الكارت وأي حد يتصل عليك هي بترد تلقائي، والضمان للسماعة عامين والصيانة مجانية والتوصيل مجانًا حتي باب البيت في أقل من 24 ساعة ، للتواصل واتس أو فون، والسعر 2000 جنيه".



كما تعلن الصفحة الإلكترونية "سماعات للغش"، عن عروضها لطلبة الثانوي "السماعة يوجد منها عدة أنواع وأشكال مختلفة، وتتكون من قطعتين، السماعة الصغيرة وتوضع داخل الأذن وبتختفي تماما، والفيزا كارت وبداخلها المايك، وبيتم الرد تلقائي من غير الضغط علي أي شيء، وتعمل بواسطة حجر صغير من أي محل ساعات".



وأوضح أن "مميزات السماعة تختفي تماما ولا تري حيث تستخدم غالبا لأغراض كل تواصل غير مرئي، حيث يمكنك التحدث بهمس شديد والسماع أيضا دون ملاحظة أي شخص لك نهائيا، وتعطي أنقي صوت وأطول مدة تشغيل والدفع عند الاستلام، وبمجرد أن يتصل بك أي شخص علي الرقم بداخل الكارت بيتم الرد تلقائيا والكارت به مايك للتحدث يلتقط أقل صوت".



وقد تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بضبط أحد الأشخاص، قام بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكتروني متضمنا عرضه بيع سماعات «بلوتوث» ضد التشويش، تستخدم في الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالبا بمدينة نصر أول بالقاهرة.



كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بالترويج لبيع سماعات أذن صغيرة الحجم لإستخدامها فى أعمال الغش؛ بلجان الامتحانات وآخر لنشره مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات الامتحانات.



وشهد العام الماضي تعرض طالب بلجنة الجهاد الابتدائية بالبدارى بمحافظة أسيوط، لآلام شديدة بالأذن أثناء تأديته امتحان التربية الوطنية، خلال قيامه بالغش الإلكتروني عن طريق سماعة بالأذن، وتم استدعاء سيارة إسعاف لإنقاذ الطالب بعد تلف السماعة داخل أذنه، ولم يستطع إخراجها وتسببت له في آلام مبرحة.



وحسب وزارة التربية والتعليم، فانه سيتم تطبيق أقصى العقوبة عليه وعلى كل طالب تم ضبطه يحاول الغش بأي وسيلة، من خلال إلغاء نتائج امتحاناتهم فى جميع المواد، وتفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص على تطبيق عقوبة الغرامة (50 ألف جنيه)، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يساهم أو يساعد فى الإخلال بنظام اﻻمتحانات من داخل النظام التعليمى، أو خارجه.

