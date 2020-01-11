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منوعات

مدينة عربية تتصدر قائمة أكثر مقاصد الأثرياء فخامة في العالم

السبت 11/يناير/2020 - 07:33 م
مدينة عربية تتصدر
مدينة عربية تتصدر قائمة أكثر مقاصد الأثرياء فخامة في العالم
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محمود نوفل
تصدرت مدينة عربية قائمة أكثر مقاصد الأثرياء فخامة في العالم، ضمن قائمة نشرتها منصة "رحلة ثقافية- Culture Trip" البريطانية، وضمت 16 مقصدًا عالميًّا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية: تفوقت مدينة دبي على بعض من أكثر المدن شهرة بعالم السياحة، على غرار لوس أنجلوس، وزيورخ، وجنيف، وهونج كونج، ونيويورك، وباريس، وموناكو، ولندن.

ولفتت الصحيفة إلى أن دبي لم تكن قبل ثلاثة عقود فقط سوى مدينة عادية كسائر المدن، فيما أصبحت اليوم مدينة عصرية صُممت وطورت لتكون وجهة سياحية عالمية ومقصدًا لاستضافة كبار الأثرياء.

وذكر التقرير قائلا : إن دبي تحتضن أكبر مراكز التسوق التي تضم كبرى دور الأزياء العالمية، وكذلك يمكن للسائح فيها القيام برحلات يومية على متن اليخوت الفاخرة، والإقامة في أكثر الفنادق رقيًّا وفخامة، بجانب رحلات السفاري.

ويمثل أفق المدينة على نحو رائع، عظمتها الكلية، بما تعج به من العديد من المعالم الفاخرة؛ مثل برج العرب، وناطحات السحاب، والأبراج، ولا سيما أعلاها في العالم برج خليفة بطوابقه الـ160.
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