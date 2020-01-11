لـ صحة طفلك.. أبرز العادات التى يجب أتباعها لتجنب المرض فى الشتاء

تعاني بعض الأمهات من إعياء أطفالها في فصل الشتاء، ولا تعلم كيفية التصرف معهم، ولذلك نقدم لكى أهم النصائح التى تساعدك على تجنب إصابة أطفالك بالأمراض، ووفقًا لموقع "parents" إليكم أهمها.



1- لا تقومى بإحمام طفلك طوال الوقت في فصل الشتاء، وواظبي أن يكون الأستحمام في الليل قبل نومه حتى لا يتعرض للهواء.



2- قومي بتقديم الماء له لكي يشربها قبل خروجه من المنزل وقبل النوم وأيضًا إعطيه السوائل الدافئة.



3- قومي بتهوية المنزل يوميًا في الفترة ما بين 10:00 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، لتجديد الهواء بالمنزل وتنقيته بهواء جديد.



4- إعطي إبنك دائمًا في فصل الشتاء الموز والتفاح اللذين يعملان على تقوية مناعة الطفل.



5- الكمثرى و البلح يقويان مناعة الطفل لإحتوائهم على فيتامين سي، وأيضًا البرتقال و اليوسفي.



6- أطعمى طفلك ملعقة من العسل النحل على ملعقة من زيت الزيتون على علبة من الزبادي يوميًا لتقوية مناعته.



7- إذا كان طفلك يعاني من حساسية أو لا يعاني منها لا تجعليه يرتدي الصوف، ويفضل أن تكون أول طبقة من الملابس هى القطن الصافى.



8- قدمي لطفلك يوميا في فترة الشتاء الأكلات الطازجة والشوربات مثل "شوربة الخضار و شوربة العدس و شوربة الدجاج و شوربة اللحمة"، فهم مفيدين جدا للبرد ويساعدان على التدفئة.