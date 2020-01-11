AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ صحة طفلك.. أبرز العادات التى يجب أتباعها لتجنب المرض فى الشتاء

السبت 11/يناير/2020 - 10:24 م
عادات لتجنب مرض طفلك
عادات لتجنب مرض طفلك فى الشتاء
Advertisements
نهى هجرس
تعاني بعض الأمهات من إعياء أطفالها في فصل الشتاء، ولا تعلم كيفية التصرف معهم، ولذلك نقدم لكى أهم النصائح التى تساعدك على تجنب إصابة أطفالك بالأمراض، ووفقًا لموقع "parents" إليكم أهمها.

1- لا تقومى بإحمام طفلك طوال الوقت في فصل الشتاء، وواظبي أن يكون الأستحمام في الليل قبل نومه حتى لا يتعرض للهواء.

2- قومي بتقديم الماء له لكي يشربها قبل خروجه من المنزل وقبل النوم وأيضًا إعطيه السوائل الدافئة.

3- قومي بتهوية المنزل يوميًا في الفترة ما بين 10:00 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، لتجديد الهواء بالمنزل وتنقيته بهواء جديد.

4- إعطي إبنك دائمًا في فصل الشتاء الموز والتفاح اللذين يعملان على تقوية مناعة الطفل.

5- الكمثرى و البلح يقويان مناعة الطفل لإحتوائهم على فيتامين سي، وأيضًا البرتقال و اليوسفي.

6- أطعمى طفلك ملعقة من العسل النحل على ملعقة من زيت الزيتون على علبة من الزبادي يوميًا لتقوية مناعته.

7- إذا كان طفلك يعاني من حساسية أو لا يعاني منها لا تجعليه يرتدي الصوف، ويفضل أن تكون أول طبقة من الملابس هى القطن الصافى.

8- قدمي لطفلك يوميا في فترة الشتاء الأكلات الطازجة والشوربات مثل "شوربة الخضار و شوربة العدس و شوربة الدجاج و شوربة اللحمة"، فهم مفيدين جدا للبرد ويساعدان على التدفئة.
Advertisements

ترشيحاتنا

تهديدات بالقتل | السوريون يتوعدون نانسي عجرم وزوجها.. تفاصيل

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يقلص الفارق مع الأهلي.. والزمالك ثالثا

تحليل.. 4 أسباب وراء تعادل الأهلي وتراجع الأداء أمام بلاتينيوم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام اليوم

خنقته بسلك كهربا.. صباح تستدرج طفل جارتها بقطعة حلوى وتقتله.. والصدفة كشفت الجريمة

أسعار نيسان Nissan اليوم في مصر بعد زيرو جمارك .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة